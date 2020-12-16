Fanat1k: с «Газпром Арены» вывели около 100 болельщиков «Спартака»

Болельщиков «Спартака» вывели с «Газпром Арены» во время матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом», сообщает Fanat1k.

«На текущий момент около 100 «красно-белых» вывели со стадиона (все с билетами) и ведут в неизвестном направлении. Как бы не в многочисленные отделения полиции , как в 2009 году», – говорится в сообщении сайта в инстаграме.

По информации «Чемпионата», во драке между фанатами клубов принимали участие коло 250 человек болельщиков «Зенита» и порядка – «Спартака».