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    Fanat1k: с «Газпром Арены» вывели около 100 болельщиков «Спартака»

    Болельщиков «Спартака» вывели с «Газпром Арены» во время матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом», сообщает Fanat1k.

    «На текущий момент около 100 «красно-белых» вывели со стадиона (все с билетами) и ведут в неизвестном направлении. Как бы не в многочисленные отделения полиции , как в 2009 году», – говорится в сообщении сайта в инстаграме.

    По информации «Чемпионата», во драке между фанатами клубов принимали участие коло 250 человек болельщиков «Зенита» и порядка – «Спартака».

    • В игре идет второй тайм, счет 2:1 в пользу петербуржцев.
    • «Зенит» идет в РПЛ на первом месте, «Спартак» второй.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fanat1k

    Сайт о "Спартаке" и его болельщиках

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    16.12.2020 21:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +834

      С-Пб on-line 9 часов назад

      спецлом приехали к своему зад неприводному

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5064

      порт 9 часов назад

      На рудники пошли толпой, мини-пиги строевой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3612

      Puddle 10 часов назад

      На шашлык ведут? Гы-гы-гы

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1511

      Nevsky_RU 10 часов назад

      всё правильно, на х*й с пляжа!))

      9
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