Соболев – «Спартаку»: «Давайте проведем лучший матч в сезоне. Вперед, за тренера!»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, восстанавливающийся после травмы, пожелал удачи своей команде перед матчем 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Привет, ребята! Впереди нас ждeт сложный матч, и я не смогу выйти на поле, но буду вас поддерживать. Давайте выиграем и проведeт лучший матч в сезоне. Вперeд, за тренера! Вперeд, за «Спартак»!» – сказал Соболев в видеообращении.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

«Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.

В первом круге команды сыграли вничью (1:1).