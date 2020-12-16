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  • Соболев – «Спартаку»: «Давайте проведем лучший матч в сезоне. Вперед, за тренера!»

Соболев – «Спартаку»: «Давайте проведем лучший матч в сезоне. Вперед, за тренера!»

16 декабря 2020, 17:35
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, восстанавливающийся после травмы, пожелал удачи своей команде перед матчем 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Привет, ребята! Впереди нас ждeт сложный матч, и я не смогу выйти на поле, но буду вас поддерживать. Давайте выиграем и проведeт лучший матч в сезоне. Вперeд, за тренера! Вперeд, за «Спартак»!» – сказал Соболев в видеообращении.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
  • «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
  • В первом круге команды сыграли вничью (1:1).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (5)
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paracetamol
1608130059
Соболев – «Спартаку»: «Давайте проведем лучший матч в сезоне. Вперед, за тренера! А я пока посижу на лавке, отдохну.»
Ответить
ySS
1608134772
Тренер сегодня один, а завтра другой. Вперёд, за Спартак!
Ответить
житель СПб
1608142497
Вот это лучшая игра? Отсутствие игры, отсутствие мысли, как выход - много грубости со стороны игроков Спартака? Независимо от результата - "развалинами Рейхстага удовлетворен". Зенит намного лучше.
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Алекс636363
1608177310
и эта команда будет играть в еврокубках? если зенит порвали там, что будет со спартаком? очередные 0-7?
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