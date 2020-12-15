Степашин: «32-летний Дзюба обгоняет 22-летнего Евгеньева на одной ноге. С мотивацией стало плоховато»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал выступление сборной России в Лиге наций и клубов РПЛ в еврокубках.

– Почему, имея такую мощную футбольную историю, мы провалились этой осенью – и сборная, и все клубы в еврокубках?

– Ну, очевидно, каков уровень футбола в Премьер-лиге, так сыграли и на международной арене. К сожалению, тут много причин. Все зависит от уровня Премьер-лиги. Скорости у нас низкие. Вот даже последний матч «Динамо» с питерским «Зенитом», где 32-летний Дзюба обгоняет 22-летнего Евгеньева на одной ноге, что называется. С мотивацией стало плоховато... Ну, а самое главное, конечно, это все-таки детский спорт. В Советском Союзе детский спорт – это была одна из главных задач. «Кожаный мяч», спортивные школы. Сейчас попробуй попади в футбольную школу-то? В очереди не достоишься.

– Ну да. Что делать с детским спортом, который спасет наш футбол?

– Развивать. Вкладывать туда средства. Платить хорошо тренерам, делать это престижем, пытаться людей от компьютеров и айпадов отрывать – что одно другому не мешает. От наркотиков. Очевидные вещи – то, что сделала в свое время Германия. У них тоже был огромный провал 20 лет назад в футболе, – сказал Степашин.