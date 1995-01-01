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    Степашин: «32-летний Дзюба обгоняет 22-летнего Евгеньева на одной ноге. С мотивацией стало плоховато»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал выступление сборной России в Лиге наций и клубов РПЛ в еврокубках.

    – Почему, имея такую мощную футбольную историю, мы провалились этой осенью – и сборная, и все клубы в еврокубках?

    – Ну, очевидно, каков уровень футбола в Премьер-лиге, так сыграли и на международной арене. К сожалению, тут много причин. Все зависит от уровня Премьер-лиги. Скорости у нас низкие. Вот даже последний матч «Динамо» с питерским «Зенитом», где 32-летний Дзюба обгоняет 22-летнего Евгеньева на одной ноге, что называется. С мотивацией стало плоховато... Ну, а самое главное, конечно, это все-таки детский спорт. В Советском Союзе детский спорт – это была одна из главных задач. «Кожаный мяч», спортивные школы. Сейчас попробуй попади в футбольную школу-то? В очереди не достоишься.

    – Ну да. Что делать с детским спортом, который спасет наш футбол?

    – Развивать. Вкладывать туда средства. Платить хорошо тренерам, делать это престижем, пытаться людей от компьютеров и айпадов отрывать – что одно другому не мешает. От наркотиков. Очевидные вещи – то, что сделала в свое время Германия. У них тоже был огромный провал 20 лет назад в футболе, – сказал Степашин.

    • В 18-м туре «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: -1232

      Бoрат 20 секунд назад

      Ну не знаю как там " с одной ногой " , а вот одной рукой справляется знаю - видел . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +3265

      solodealer 13 минут назад

      "...Вкладывать туда средства...."???
      Все "средства" в стране вы рассовали по своим и карманам родственников и любовниц. Удавитесь, но обратно не вернёте... Дайте нам самим зарабатывать и мы без вас поднимем страну... Включая футбол и кегли.

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      Рейтинг: +5265

      nik55 1 час назад

      деревянный обогнал потому что его ветром несло

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      Рейтинг: +3423

      InterMilLano1908 1 час назад

      Мощная футбольная история азахахахахаэаэаэаэаха... пока там не признают что мы никчемная футбольная страна то никаких изменений и не будет... в СССР получше было конечно, но и тогда нас нельзя было бы назвать Футбольной державой...

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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Зря ты, дядя, вспомнил про Советский Союз, за то, сколько вы сейчас воруете, при СССР давно были бы за решёткой.

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      Рейтинг: +3265

      solodealer > DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      !))
      Лишь насчёт решётки не уверен... Помнится дело директора продуктового магазина (московского, естественно) Соколова... Расстреляли, по -моему... ))

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      Рейтинг: +12205

      alarm 2 часа назад

      новость про дзюбу - а хряки уже рылы не высовывают. заранее стали ныкаться, готовясь к завтрашнему матчу)

      2
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      Рейтинг: +5265

      nik55 > alarm 1 час назад

      зато твое рыло везде светит----ты в каждой заднице затычка

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      Рейтинг: +18657

      bset 2 часа назад

      Кого от компьютеров отрывать? Тренеров, которые с помощью компьютеров игры анализируют? Ох уж эти популисты.

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