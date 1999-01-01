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    Эду: «Почему люди ждут волшебника, который скажет: «Бум! Иди к нам, Месси»? Этого не произойдет»

    Технический директор «Арсенала» Эду оценил работу Микеля Артеты в лондонском клубе.

    «Артета проделывает большую работу. С Микелем нас ждет прекрасное будущее. Если вы подпишите 20 футболистов (чего «Арсенал» не собирается делать) – это не принесет результат.

    Почему люди ждут волшебника, который скажет: «Бум! Иди к нам, Месси»? Этого никогда не произойдет», – приводит слова Эду журналист Фабрицио Романо.

    • «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь в пяти очках от зоны вылета.
    • «Арсенал» повторил клубный антирекорд по числу домашних поражений подряд в чемпионате. У лондонцев четыре поражения в четырех последних матчах на «Эмирейтс».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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