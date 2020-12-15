Эду: «Почему люди ждут волшебника, который скажет: «Бум! Иди к нам, Месси»? Этого не произойдет»

Технический директор «Арсенала» Эду оценил работу Микеля Артеты в лондонском клубе.
«Артета проделывает большую работу. С Микелем нас ждет прекрасное будущее. Если вы подпишите 20 футболистов (чего «Арсенал» не собирается делать) – это не принесет результат.
Почему люди ждут волшебника, который скажет: «Бум! Иди к нам, Месси»? Этого никогда не произойдет», – приводит слова Эду журналист Фабрицио Романо.
- «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь в пяти очках от зоны вылета.
- «Арсенал» повторил клубный антирекорд по числу домашних поражений подряд в чемпионате. У лондонцев четыре поражения в четырех последних матчах на «Эмирейтс».
Источник: твиттер Фабрицио Романо