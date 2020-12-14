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    Точилин: «Тедеско не про премиальные говорил. Сомневаюсь, что он знает, как звучит это слово на русском»

    Руководитель селекционно-аналитического отдела «Сочи» Александр Точилин прокомментировал конфликт между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и вратарем сочинцев Сосланом Джанаевым.

    «Ранее директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов выступил с комментарием по жестам и поведению Доменико Тедеско во время матча с «Сочи». Но вы прекрасно понимаете, что это было сделано, чтобы тренер смог избежать дисквалификации.

    Очевидно, что Доменико не владеет русским настолько хорошо, чтобы начать говорить о премиальных с нашим вратарем. Сомневаюсь, что он вообще знает, как звучит это слово на русском.

    А из тех видеофрагментов, что мы с вами видели из подтрибунного помещения, очевидно, что разговора никакого не было. Были лишь реплики, брошенные на ходу. Да и реакция Сослана подтверждает, что Тедеско не про премиальные говорил.

    Комментарий по жесту «с наручниками» со стороны пресс-службы гостей тоже кажется нелепым. Очевидно, что на четвертой добавленной минуте никакой тренер не будет использовать этот жест, чтобы дать какую-то секретную установку команде. Это малоубедительно», – сказал Точилин в интервью Sport24.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6384

      NewLife 36 минут назад

      Точилин, ты сколько языков, кроме матерного, знаешь, полиглот.

      0
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      Рейтинг: +3439

      mopecekca 42 минуты назад

      этот ржавый вроде в мусарне играл

      1
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      Рейтинг: +1333

      ySS 1 час назад

      Хватит мусолить никчемное.

      1
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      Рейтинг: -748

      Аденн 2 часа назад

      Стыд и срам бЗдениту и его подстилке сочи.

      1
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      Рейтинг: +4014

      Павелий 3 часа назад

      Человеку из структуры Зенита (а Сочи - это аффилированный клуб) нельзя говорить по-другому. Особенно, если фактически всё иначе.

      1
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      Рейтинг: +2084

      СвинкаСправедливости 3 часа назад

      Опять эта чушка вылезла.

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