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  • Точилин: «Тедеско не про премиальные говорил. Сомневаюсь, что он знает, как звучит это слово на русском»

Точилин: «Тедеско не про премиальные говорил. Сомневаюсь, что он знает, как звучит это слово на русском»

14 декабря 2020, 17:04
4

Руководитель селекционно-аналитического отдела «Сочи» Александр Точилин прокомментировал конфликт между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и вратарем сочинцев Сосланом Джанаевым.

«Ранее директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов выступил с комментарием по жестам и поведению Доменико Тедеско во время матча с «Сочи». Но вы прекрасно понимаете, что это было сделано, чтобы тренер смог избежать дисквалификации.

Очевидно, что Доменико не владеет русским настолько хорошо, чтобы начать говорить о премиальных с нашим вратарем. Сомневаюсь, что он вообще знает, как звучит это слово на русском.

А из тех видеофрагментов, что мы с вами видели из подтрибунного помещения, очевидно, что разговора никакого не было. Были лишь реплики, брошенные на ходу. Да и реакция Сослана подтверждает, что Тедеско не про премиальные говорил.

Комментарий по жесту «с наручниками» со стороны пресс-службы гостей тоже кажется нелепым. Очевидно, что на четвертой добавленной минуте никакой тренер не будет использовать этот жест, чтобы дать какую-то секретную установку команде. Это малоубедительно», – сказал Точилин в интервью Sport24.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Джанаев Сослан Точилин Александр Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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СвинкаСправедливости
1607956064
Опять эта чушка вылезла.
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Павелий
1607956642
Человеку из структуры Зенита (а Сочи - это аффилированный клуб) нельзя говорить по-другому. Особенно, если фактически всё иначе.
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ySS
1607962382
Хватит мусолить никчемное.
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NewLife
1607965886
Точилин, ты сколько языков, кроме матерного, знаешь, полиглот.
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