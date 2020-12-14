Точилин: «Тедеско не про премиальные говорил. Сомневаюсь, что он знает, как звучит это слово на русском»

Руководитель селекционно-аналитического отдела «Сочи» Александр Точилин прокомментировал конфликт между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и вратарем сочинцев Сосланом Джанаевым.

«Ранее директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов выступил с комментарием по жестам и поведению Доменико Тедеско во время матча с «Сочи». Но вы прекрасно понимаете, что это было сделано, чтобы тренер смог избежать дисквалификации.

Очевидно, что Доменико не владеет русским настолько хорошо, чтобы начать говорить о премиальных с нашим вратарем. Сомневаюсь, что он вообще знает, как звучит это слово на русском.

А из тех видеофрагментов, что мы с вами видели из подтрибунного помещения, очевидно, что разговора никакого не было. Были лишь реплики, брошенные на ходу. Да и реакция Сослана подтверждает, что Тедеско не про премиальные говорил.

Комментарий по жесту «с наручниками» со стороны пресс-службы гостей тоже кажется нелепым. Очевидно, что на четвертой добавленной минуте никакой тренер не будет использовать этот жест, чтобы дать какую-то секретную установку команде. Это малоубедительно», – сказал Точилин в интервью Sport24.