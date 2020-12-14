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  • Metaratings: Кокорин зимой может отправиться в аренду в «Фиорентину»

Metaratings: Кокорин зимой может отправиться в аренду в «Фиорентину»

14 декабря 2020, 15:59
11

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Фиорентине».

По информации Metaratings, скауты «Фиорентины» предлагают руководству клуба взять Кокорина в аренду до конца сезона-2020/21. Однако спортивный отдел пока не планирует приступать к переговорам из-за тяжелого турнирного положения в Серии А.

  • По информации РБК-Спорт, летом «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов евро.
  • Кокорин заключил со «Спартаком» соглашение по схеме «3+1».
  • Пока нападающий забил два гола в десяти матчах. Оба – с пенальти.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1607953325
Лапша прикольная
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erma
1607956827
"Докладаю: чуть заря, Сашка отбыл за моря. В общем, это ...отвязались, от него, от упыря!"
Ответить
Главное Спартак без ЛЧ
1607956916
А у мясных есть год без скандала?
Ответить
polt
1607957706
А как же 10 голов за сезон в Спартаке и зарплата? Переделают контракт?
Ответить
САДЫЧОК
1607960935
К , сожалению его нужно гнать из Спартака ! Балласт !
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portero
1607962274
Кокорин играть уже не хочет, зарплату выбил, можно гулять...
Ответить
zigbert
1607971485
Все на уровне разговоров.
Ответить
житель СПб
1607977277
Это был бы хороший вариант для Александра.
Ответить
кошмарик
1607982435
в команду Белгородских лагерей ему надо.. его уровень..
Ответить
Masteralex
1608011722
уборщиком стадиона разве что
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