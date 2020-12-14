Metaratings: Кокорин зимой может отправиться в аренду в «Фиорентину»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Фиорентине».
По информации Metaratings, скауты «Фиорентины» предлагают руководству клуба взять Кокорина в аренду до конца сезона-2020/21. Однако спортивный отдел пока не планирует приступать к переговорам из-за тяжелого турнирного положения в Серии А.
- По информации РБК-Спорт, летом «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов евро.
- Кокорин заключил со «Спартаком» соглашение по схеме «3+1».
- Пока нападающий забил два гола в десяти матчах. Оба – с пенальти.
Источник: Metaratings