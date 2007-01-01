Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Metaratings: Кокорин зимой может отправиться в аренду в «Фиорентину»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Фиорентине».

    По информации Metaratings, скауты «Фиорентины» предлагают руководству клуба взять Кокорина в аренду до конца сезона-2020/21. Однако спортивный отдел пока не планирует приступать к переговорам из-за тяжелого турнирного положения в Серии А.

    • По информации РБК-Спорт, летом «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов евро.
    • Кокорин заключил со «Спартаком» соглашение по схеме «3+1».
    • Пока нападающий забил два гола в десяти матчах. Оба – с пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43774

      portero 1 час назад

      Кокорин играть уже не хочет, зарплату выбил, можно гулять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5890

      САДЫЧОК 1 час назад

      К , сожалению его нужно гнать из Спартака ! Балласт !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4137

      polt 2 часа назад

      А как же 10 голов за сезон в Спартаке и зарплата? Переделают контракт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Главное Спартак без ЛЧ 3 часа назад

      А у мясных есть год без скандала?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2985

      erma 3 часа назад

      "Докладаю: чуть заря, Сашка отбыл за моря. В общем, это ...отвязались, от него, от упыря!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19377

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      ...скауты предлагают... однако... никому он нахер не нужен.(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10885

      Skull_Boy 4 часа назад

      Лапша прикольная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18640

      bset 4 часа назад

      Так ему и надо. За то, как он играет сейчас неважно, сказал бы спасибо, что в Милан не сослали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12168

      alarm 4 часа назад

      все бегут из спартака! позор!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2487

      neim 4 часа назад

      Это что, новый анекдот ? )))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81319
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru