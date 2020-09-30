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  • РБК-Спорт: «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов

РБК-Спорт: «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов

30 сентября 2020, 10:51
9

«Фиорентина» рассматривала вариант с приобретением Александра Кокорина этим летом. Итальянский клуб предложил за нападающего 7 миллионов евро, однако руководство «Спартака» сочло предложение невыгодным.

«Если «Спартак» и будет расставаться с Кокориным, то за большую сумму», – передает слова неназванного источника РБК-Спорт.

  • Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
  • Нападающий провел три матча за московский клуб.

Газизов – о Кокорине в матче с «Тамбовом»: «Игрок в хорошей форме. Забьет, когда надо будет»

Источник: РБК-Спорт
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (9)
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xrrrx
1601452354
надо было еще приплатить
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oyabun
1601452778
Больше на утку похоже. Если б такое предложение было реально - продали бы со свистом!
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derrik2000
1601456038
29, 5 лет... Сам хотел бы поиграть за границей... И 7 миллионов МАЛО? Не знаю-не знаю... Есть, правда, вариант: Кокошка КЛАССНО начнёт пылить за Спартак и его тогда могут купить либо ведущие клубы Турции, либо Китая. Вполне нормальный в этом случае расклад: и Кокошке - хорошая зарплата, и Спартак в большом наваре.
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paracetamol
1601456789
Зря, однако! Зенит с ним 5-е место занял.
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nosovaianayen
1601457454
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житель СПб
1601458200
Спартак крут! Получить на халяву, и стремиться заработать больше 10-ки млн. Реально молодцы! - по этому вопросу. А мой Зенит...
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Garrincha58
1601459906
Зенит про....рал 7 лямов
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Garrincha58
1601459965
а Спартак потерял 7 лямов больше за него никто не даст
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Рубинище
1601461267
Разыграется ещё он в Спартаке. к еврокубкам как раз в форме будет.
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