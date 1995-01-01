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    РБК-Спорт: «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов

    «Фиорентина» рассматривала вариант с приобретением Александра Кокорина этим летом. Итальянский клуб предложил за нападающего 7 миллионов евро, однако руководство «Спартака» сочло предложение невыгодным.

    «Если «Спартак» и будет расставаться с Кокориным, то за большую сумму», – передает слова неназванного источника РБК-Спорт.

    • Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
    • Нападающий провел три матча за московский клуб.

    Газизов – о Кокорине в матче с «Тамбовом»: «Игрок в хорошей форме. Забьет, когда надо будет»

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    Источник: РБК-Спорт

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      nosovaianayen 2 минуты назад

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      Рейтинг: +8473

      paracetamol 13 минут назад

      Зря, однако! Зенит с ним 5-е место занял.

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      Рейтинг: +11487

      derrik2000 26 минут назад

      29, 5 лет...
      Сам хотел бы поиграть за границей...
      И 7 миллионов МАЛО?
      Не знаю-не знаю...
      Есть, правда, вариант: Кокошка КЛАССНО начнёт пылить за Спартак и его тогда могут купить либо ведущие клубы Турции, либо Китая.
      Вполне нормальный в этом случае расклад: и Кокошке - хорошая зарплата, и Спартак в большом наваре.

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      Рейтинг: -282

      Аден 1 час назад

      и это правильное решение. Кокоша хоть и подпортил своё реноме пребыванием в бЗените, все таки игрок приличный.

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      Рейтинг: +24929

      oyabun 1 час назад

      Больше на утку похоже. Если б такое предложение было реально - продали бы со свистом!

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      Рейтинг: +587

      xrrrx 1 час назад

      надо было еще приплатить

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