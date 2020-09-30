РБК-Спорт: «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за 7 миллионов

«Фиорентина» рассматривала вариант с приобретением Александра Кокорина этим летом. Итальянский клуб предложил за нападающего 7 миллионов евро, однако руководство «Спартака» сочло предложение невыгодным.
«Если «Спартак» и будет расставаться с Кокориным, то за большую сумму», – передает слова неназванного источника РБК-Спорт.
- Кокорин перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
- Нападающий провел три матча за московский клуб.
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Источник: РБК-Спорт