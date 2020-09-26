Газизов – о Кокорине в матче с «Тамбовом»: «Игрок в хорошей форме. Забьет, когда надо будет»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру форварда Александра Кокорина в матче девятого тура РПЛ против «Тамбова» (2:0). Дублем отметился защитник Айртон.

«Мне показалось, что Кокорин в хорошей форме. Все сделал правильно. Были моменты у него. Можно было забивать. Ничего; забьет, когда надо будет», – убежден функционер.