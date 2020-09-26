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    Газизов – о Кокорине в матче с «Тамбовом»: «Игрок в хорошей форме. Забьет, когда надо будет»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру форварда Александра Кокорина в матче девятого тура РПЛ против «Тамбова» (2:0). Дублем отметился защитник Айртон.

    «Мне показалось, что Кокорин в хорошей форме. Все сделал правильно. Были моменты у него. Можно было забивать. Ничего; забьет, когда надо будет», – убежден функционер.

    • Кокорина «Спартак» подписал летом как свободного агента.
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    • «Спартак» и «Зенит» делят первое место в таблице.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    26.09.2020 22:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2570

      Гавроша 34 минуты назад

      Стыдно за спартак с его ворованными чудо-игроками!!!

      1
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      Рейтинг: +2570

      Гавроша 35 минут назад

      Думаю ему не надо забивать, главное что бабло мазутное без выбивание платят!!!

      1
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      Рейтинг: +1371

      ФК Пупсик 37 минут назад

      В форме хорошей, только не забивает, но есть надежда что когда и забьет.

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      Рейтинг: +1371

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 36 минут назад

      А зачем ему забивать, если контракт жирный уже получил? Ожидания сартага это их проблемы!

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      Рейтинг: +7193

      JTherry 57 минут назад

      "...Ничего; забьет, когда надо будет"
      забивать надо всегда, а не только, когда надо...

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      Рейтинг: +3335

      Cleaner 1 час назад

      На третий год игры в Спартаке, году в 2022-м, может и закатит Ротору или Химкам дурачка. Купили!..)))

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      Рейтинг: +3620

      playsh 1 час назад

      А когда надо будет?В игре за чемпионство или в игре за выживание в РПЛ ?
      Что за люди,сначала ляпнут,а потом думать начинают.

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      Рейтинг: +2197

      Genz 2 часа назад

      Правильно сказал

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