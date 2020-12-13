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  • Николич – после разгрома от «Краснодара»: «Результат очень плохой. Но если смотреть статистику, у нас с соперником все одинаково»

Николич – после разгрома от «Краснодара»: «Результат очень плохой. Но если смотреть статистику, у нас с соперником все одинаково»

13 декабря 2020, 19:35
43

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после крупного поражения от «Краснодара» (0:5) в матче 12-го тура РПЛ.

– Подарили много «Краснодару», который является качественной командой. Нельзя было давать ему разницу в два гола, у нас было много грубых ошибок в начале матча. Если смотреть статистику, то у нас с соперником все одинаково, владение мячом, удары, к 4 и к 11 минутам допустили большие ошибки. В итоге 2:0, «Краснодар» использовал пространство, у него много быстрых игроков, суперконтратаки. Результат очень плохой для нас. Надо терпеть, у команды плохое настроение после такого итога.

– В Лиге чемпионов не было таких крупных поражений, как сегодня от «Краснодара». Это тяжело?

– Кто смотрел игру, тот знает. Каждый свой момент «Краснодар» забивал. «Краснодар» – суперкачественная команда, надо играть со 100-процентной концентрацией.

– Повлиял ли незабитый пенальти на ход матча, как считаете?

– Мы не забили гол, не смогли отыграться.

– «Краснодар» сделал после матча много изменений в составе, у «Локомотива» так не вышло. В каком физическом состоянии команда?

– Нормально. Футболисты играют каждый матч. Сегодня все, кто был здоров, вышли. Попробовали сделать все возможное.

  • «Локо» занимает седьмое место в турнирной таблице.
  • Следующий матч – в гостях с «Химками».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Николич Марко
Комментарии (43)
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kazak161
1607877553
А в остальном "прекрасная маркиза" все хорошо и хорошо!!!!!!!!!!!!Главное бабки,бабки и бабки а остальное х..ня!!!!!!!!!
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Torvald64
1607877660
Это как в том бородатом анекдоте. По статистике у нас могло бы быть 3 миллиона долларов, а по факту 2 проститутки и 1 старый ****рас. Не смеши народ, господин Николич - ничего, кроме автобуса ты строить не можешь. Ну и так и иди гайти крутить на Икарус или какой там ближайший к Сербии автобусный завод?
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Sviro
1607878239
Всё одинаково - по пять голов! Только небольшая поправочка: Краснодар забил, а Локо пропустил. Kloun, bljad, как говорят немцы!! ))))
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житель СПб
1607878415
То есть голы - это не статистика? "Попробовали сделать все возможное". Честно говоря, я бы Николича уволил (жаль, что у таких "тренеров" всегда оговорки в контракте - и очередные народные миллионы на ветер). Эх, Семин...
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absent32
1607878615
Фавра из Дортмунда уволили, чем этот лысый лучше? ААААААА... потому что он в Локомотиве !!! потому что в Локомотиве рулит Кикнадзе!!!
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семёнычев
1607879495
действительно одинаково всё: по вратарю, по десять игроков и по одному тренеру.... поразительные метаморфозы только на табло))
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yurdin
1607881047
Главное-статистика. Счёт на табло-не главное. Всё понятно. Этот тренер учит играть Локомотив по своим правилам. Эх, Палыч, "отстал" ты...)
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Просто-333
1607883049
Непредсказуемый у нас спорт: 0-5 проиграли- у нас всё нормально. В биатлоне лучшая 14-я и больше никого в 30-ке- это прогресс, просрали европу- набрались опыта. Дальше перечислять?
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RUBINTATAR
1607883186
Цирк какой то!!!Главное статистика!!!
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xkixerx
1607924362
Что ты мелешь то лысый??? После таких поражений, нормальные мужики берут ответственность на себя и уходят с поста своего.
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