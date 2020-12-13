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    Николич – после разгрома от «Краснодара»: «Результат очень плохой. Но если смотреть статистику, у нас с соперником все одинаково»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после крупного поражения от «Краснодара» (0:5) в матче 12-го тура РПЛ.

    – Подарили много «Краснодару», который является качественной командой. Нельзя было давать ему разницу в два гола, у нас было много грубых ошибок в начале матча. Если смотреть статистику, то у нас с соперником все одинаково, владение мячом, удары, к 4 и к 11 минутам допустили большие ошибки. В итоге 2:0, «Краснодар» использовал пространство, у него много быстрых игроков, суперконтратаки. Результат очень плохой для нас. Надо терпеть, у команды плохое настроение после такого итога.

    – В Лиге чемпионов не было таких крупных поражений, как сегодня от «Краснодара». Это тяжело?

    – Кто смотрел игру, тот знает. Каждый свой момент «Краснодар» забивал. «Краснодар» – суперкачественная команда, надо играть со 100-процентной концентрацией.

    – Повлиял ли незабитый пенальти на ход матча, как считаете?

    – Мы не забили гол, не смогли отыграться.

    – «Краснодар» сделал после матча много изменений в составе, у «Локомотива» так не вышло. В каком физическом состоянии команда?

    – Нормально. Футболисты играют каждый матч. Сегодня все, кто был здоров, вышли. Попробовали сделать все возможное.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2020 19:35
    Комментарии47
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      Рейтинг: +68

      Rio_ter 8 часов назад

      Статистика для проигравших - искать причины и оправдания. И ради чего меняли тренера? Это вот атакующий футбол? Это вот результаты? Работа с молодёжью? А, грузинский распильщик?

      0
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      Рейтинг: +5955

      Антибиотик 11 часов назад

      Не ругайте пианиста, он играет, как умеет. Все проблемы идут лишь от Мещерякова, который набирает таких управленцев, как Кикнадзе и таких же тренеров. Николича в итоге уберут, поменяют на такого же, но проблемы это не решит.

      0
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      Рейтинг: +389

      ab15488 11 часов назад

      Да, по статистике и у соперника и у нас по 22 ноги на поле

      0
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      Рейтинг: +575

      xkixerx 12 часов назад

      Что ты мелешь то лысый??? После таких поражений, нормальные мужики берут ответственность на себя и уходят с поста своего.

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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 18 часов назад

      Счет на табле, а синяк на ипле!

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      Рейтинг: +1964

      ALEX ML 19 часов назад

      Олигофрен

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      Рейтинг: +2847

      Nesterenko 19 часов назад

      Вы должны были столько же и от Атлетико получить, просто не повезло мадридцам.

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      Рейтинг: +28

      ЛОКО 69 20 часов назад

      НИКОЛИЧ!!! ЛУЧШЕ ПОМОЛЧИ..... И УЙДИ С МИРОМ!!!ВЫ ТОВАРИЩ НЕ НА МЕСТЕ........ПАЦАНОВ ТРЕНИРУЙТЕ У СЕБЯ НА РОДИНЕ.......

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      Рейтинг: +28

      ЛОКО 69 20 часов назад

      ВОТ В ЭТОМ ПОЧТИ ВСЕ НАШИ ЧИНОВНИКИ...... РАДИ ДЕНЕГ Х......Й НА ВСЕХ......... ПОТОМУ-ЧТО ПОЛНАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ..........

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      Рейтинг: +28

      ЛОКО 69 20 часов назад

      ПОЧЕМУ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ ЛЮБИМАЯ КОМАНДА И БОЛЕЛЬЩИКИ??????РФС НА ЭТО НОРМАЛЬНО СМОТРИТ????НЕЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВОЗГЛАВЛЯЮТ ЛОКО

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