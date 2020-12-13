Николич – после разгрома от «Краснодара»: «Результат очень плохой. Но если смотреть статистику, у нас с соперником все одинаково»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал комментарий после крупного поражения от «Краснодара» (0:5) в матче 12-го тура РПЛ.

– Подарили много «Краснодару», который является качественной командой. Нельзя было давать ему разницу в два гола, у нас было много грубых ошибок в начале матча. Если смотреть статистику, то у нас с соперником все одинаково, владение мячом, удары, к 4 и к 11 минутам допустили большие ошибки. В итоге 2:0, «Краснодар» использовал пространство, у него много быстрых игроков, суперконтратаки. Результат очень плохой для нас. Надо терпеть, у команды плохое настроение после такого итога.

– В Лиге чемпионов не было таких крупных поражений, как сегодня от «Краснодара». Это тяжело?

– Кто смотрел игру, тот знает. Каждый свой момент «Краснодар» забивал. «Краснодар» – суперкачественная команда, надо играть со 100-процентной концентрацией.

– Повлиял ли незабитый пенальти на ход матча, как считаете?

– Мы не забили гол, не смогли отыграться.

– «Краснодар» сделал после матча много изменений в составе, у «Локомотива» так не вышло. В каком физическом состоянии команда?

– Нормально. Футболисты играют каждый матч. Сегодня все, кто был здоров, вышли. Попробовали сделать все возможное.