АПЛ. «Саутгемптон» разгромил «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на третье место

молодцы
В матче 12-го тура АПЛ «Саутгемптон» крупно победил «Шеффилд Юнайтед» – 3:0.
Голы забили Че Адамс, Стюарт Армстронг и Натан Редмонд.
«Саутгемптон» набрал 23 очка и поднялся на третье место в таблице. «Шеффилд» занимает последнюю строчку.
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В матче 12-го тура АПЛ «Саутгемптон» крупно победил «Шеффилд Юнайтед» – 3:0.
Голы забили Че Адамс, Стюарт Армстронг и Натан Редмонд.
«Саутгемптон» набрал 23 очка и поднялся на третье место в таблице. «Шеффилд» занимает последнюю строчку.