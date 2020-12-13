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    АПЛ. «Саутгемптон» разгромил «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на третье место

    В матче 12-го тура АПЛ «Саутгемптон» крупно победил «Шеффилд Юнайтед» – 3:0.

    Голы забили Че Адамс, Стюарт Армстронг и Натан Редмонд.

    «Саутгемптон» набрал 23 очка и поднялся на третье место в таблице. «Шеффилд» занимает последнюю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2020 17:05
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