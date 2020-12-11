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    Евгеньев: «Удивился ажиотажу вокруг интервью Черчесова на «Матч ТВ». Тренеры критикуют игроков, это не ново»

    Защитник сборной России Роман Евгеньев оценил интервью главного тренера Станислава Черчесова на «Матч ТВ», которое он дал в ноябре. Игрок к нему отнесся нормально.

    — Как отнесся к интервью главного тренера, которое вызвало такой широкий резонанс?

    — Спокойно.

    — Столь же спокойно отнесся бы и в том случае, если бы критика была в твой адрес?

    — Я нормально отношусь к критике. Вообще удивился, что поднялся такой ажиотаж. Думаю, дело в том, что в последнем матче счет оказался столь крупным, возникло напряжение. Тренеры порой критикуют футболистов, в этом нет ничего нового.

    — Кто в этом плане был самым жестким в твоей карьере?

    — Наверное, Михаил Михайлович Галактионов, с которым мы прошли все юношеские сборные, а сейчас он возглавляет молодежную.

    — Со стороны он производит впечатление довольно спокойного человека.

    — Это со стороны. Порой тренер может высказать претензии очень жестко.

    • Евгеньев провел за сборную 1 матч.
    • 21-летний игрок обучался в системах «Спартака» и «Динамо».
    • Сборная России теперь соберется весной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2020 20:42
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