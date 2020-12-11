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  • Дюков – об интервью Черчесова: «Критика в адрес игроков была направлена на благо»

Дюков – об интервью Черчесова: «Критика в адрес игроков была направлена на благо»

11 декабря 2020, 01:42
2

Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова, которое он дал телеканалу «Матч ТВ» после заключительных матчей Лиги наций.

«Мы не афишировали, но со стороны РФС состоялось общение с клубами. Это рабочий момент. Понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, это получилась спонтанно, но все мы знаем, что Станислав Саламович, безусловно, переживает за результаты сборной, ему небезразличны игроки. Ему важно, чтобы они росли и прогрессировали.

Критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс развитию игроков. И Станислав Саламович никогда не говорил, что в этих поражениях нет его вины и что виновны только игроки. Это ответственность и РФС, и главного тренера. И эту ответственность он с себя никогда не слагал. Но ему важно, чтобы игроки прогрессировали и ответственно подходили к выступление за сборную.

Что касается реакции клубов, то это понятно. Мне было абсолютно очевидно, что они встанут на защиту своих игроков. И такого открытого конфликта можно было бы избежать, если бы главный тренер перед тем, как начать критиковать игроков в прямом эфире, обсудил бы этот вопрос с руководством клубов и они совместно пришли бы к решению, что нужно встряхнуть игроков и пара критических замечаний в их адрес не помешает. Если бы такое обсуждение было, не было бы такого резонанса после того эфира.

Если говорить об общении с журналистами, то мне нужно у вас спросить, есть ли у вас конфликт со Станиславом Саламовичем. Есть работа журналистов, многие журналисты ставят задачу вывести собеседника из равновесия и получить какую-то эмоциональную реакцию. И для многих критерий успеха или неуспеха того или иного интервью заключается в том, чтобы вывести собеседника из состояния комфорта. В данном случае можно говорить о том, что такая задача была решена.

Мы знаем Станислава Саламовича как человека резкого в суждениях и оценках. В определeнных моментах эта резкость помогает, где-то она и мешает. У нас состоялось обсуждение этой проблемы общения с журналистами. Но я не считаю, что есть какой-то конфликт. Повторюсь, обычный рабочий момент. С одной стороны, эта ваша работа. С другой – наша задача не терять контроль и самообладание, отвечая на ваши провокационные вопросы. Не нужно вестись на провокации, нужно спокойно реагировать», – сказал Дюков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Дюков Александр
Комментарии (2)
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paracetamol
1607669701
Дюкова надо менять. Пусть руководит нефтяной компанией, где он профессионал. Чего ему в футболе делать? Видать, по разнарядке из Кремля назначили, вот он и крутится на 2-х стульях.
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Plyash
1607672518
Дюков,во благо будет,если ты от футбола отскочишь подальше.
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