Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Васин, Бистрович и Шкурин – в старте ЦСКА на матч с загребским «Динамо»

    Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и ЦСКА на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Динамо»: Ливакович, Леовац, Гвардиол, Теофиль-Катрен, Мохаррами, Майер, Адеми, Якич, Оршич, Кастрати, Гавранович.

    ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин.

    • Игра пройдет в Загребе на стадионе «Максимир».
    • Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:56
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1842

      prtcs 8 минут назад

      Если любишь смотри, нет иди в свинарник, а я остаюсь в конюшне, какая она есть ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      ZEVS71 19 минут назад

      Все, спокойной ночи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19618

      Боцман59rus 21 минуту назад

      Лучше Рокки2 покажите, чем этот товарняк, который даже армии не нужен. Удачи в РПЛ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      elessar arnor 43 минуты назад

      Об ля ков, Васин, Ахметов..весь топ в одном матче

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      Mityai90 > elessar arnor 22 минуты назад

      какой же я дурак, поставил, что забьем...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru