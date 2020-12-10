Васин, Бистрович и Шкурин – в старте ЦСКА на матч с загребским «Динамо»

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и ЦСКА на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы.
«Динамо»: Ливакович, Леовац, Гвардиол, Теофиль-Катрен, Мохаррами, Майер, Адеми, Якич, Оршич, Кастрати, Гавранович.
ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин.
- Игра пройдет в Загребе на стадионе «Максимир».
- Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт УЕФА