FARE – о срыве матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Игрокам надоели полумеры по борьбе с расизмом»

Я ни в коем случае не расист, но капризы африканцев уже доходят до абсурда. Любой шорох воспринимают как оскорбление.
Так вывезите их всех обратно в джунгли, раз они такие неженки. У нас в Европе и без них игрочков хватает. Извините, вы все на контрактах, ваша работа - играть в футбол, а вы взяли и после какого-то плохо разобранного слова ушли с поля. Бред, неуважение к аудитории, которая смотрела матч и специально, может быть, освобождала время.
Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) оценила ситуацию с матчем Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул». Его прервали после того, как резервный судья из Румынии назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».
«Многим игрокам надоели полумеры по борьбе с расизмом, и они более чем когда-либо готовы воспользоваться своим правом остановить матч», – сказали в FARE.
- Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря.
- На доигровке будут работать другие судьи
- Турнирного значения матч в Париже уже не имеет.