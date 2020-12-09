FARE – о срыве матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Игрокам надоели полумеры по борьбе с расизмом»

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) оценила ситуацию с матчем Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул». Его прервали после того, как резервный судья из Румынии назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».
«Многим игрокам надоели полумеры по борьбе с расизмом, и они более чем когда-либо готовы воспользоваться своим правом остановить матч», – сказали в FARE.
- Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря.
- На доигровке будут работать другие судьи
- Турнирного значения матч в Париже уже не имеет.
Источник: «Р-Спорт»