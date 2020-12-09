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    FARE – о срыве матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Игрокам надоели полумеры по борьбе с расизмом»

    Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) оценила ситуацию с матчем Лиги чемпионов «ПСЖ»«Истанбул». Его прервали после того, как резервный судья из Румынии назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».

    «Многим игрокам надоели полумеры по борьбе с расизмом, и они более чем когда-либо готовы воспользоваться своим правом остановить матч», – сказали в FARE.

    • Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря.
    • На доигровке будут работать другие судьи
    • Турнирного значения матч в Париже уже не имеет.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5108

      vladik12 1 час назад

      Я ни в коем случае не расист, но капризы африканцев уже доходят до абсурда. Любой шорох воспринимают как оскорбление.
      Так вывезите их всех обратно в джунгли, раз они такие неженки. У нас в Европе и без них игрочков хватает. Извините, вы все на контрактах, ваша работа - играть в футбол, а вы взяли и после какого-то плохо разобранного слова ушли с поля. Бред, неуважение к аудитории, которая смотрела матч и специально, может быть, освобождала время.

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