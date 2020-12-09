Президент Турции Эрдоган: «УЕФА предпримет необходимые шаги в связи с ситуацией на матче «ПСЖ» – «Истанбул»

Реджеп Эрдоган, президент Турции, ночью отреагировал на произошедшее в матче Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул». Резервный судья назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».
«Решительно осуждаем расистские высказывания. Считаю, УЕФА предпримет необходимые шаги. Мы безоговорочно против расизма и дискриминации», – написал турецкий президент.
- Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря.
- На доигровке будут работать другие судьи
- Турнирного значения матч в Париже уже не имеет.
Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Я не расист»
Источник: твиттер Реджепа Эрдогана