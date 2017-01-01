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    Президент Турции Эрдоган: «УЕФА предпримет необходимые шаги в связи с ситуацией на матче «ПСЖ» – «Истанбул»

    Реджеп Эрдоган, президент Турции, ночью отреагировал на произошедшее в матче Лиги чемпионов «ПСЖ»«Истанбул». Резервный судья назвал тренера гостей Пьера Вебо «черным».

    «Решительно осуждаем расистские высказывания. Считаю, УЕФА предпримет необходимые шаги. Мы безоговорочно против расизма и дискриминации», – написал турецкий президент.

    • Матч был прерван на 14-й минуте и будет доигран сегодня, 9 декабря.
    • На доигровке будут работать другие судьи
    • Турнирного значения матч в Париже уже не имеет.

    Резервный судья матча «ПСЖ» – «Истанбул»: «Я не расист»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Реджепа Эрдогана

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    Сегодня, 09:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2423

      Masteralex 19 минут назад

      футбол вне политики, но всякие мрази типа эрдогана постоянно пытаются пошатнуть эти устои

      0
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      Рейтинг: +2235

      AZ 1 час назад

      Эрдоган тот еще говнюк.

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