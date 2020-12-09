Лига чемпионов. «Лейпциг» победил «Манчестер Юнайтед» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Лейпциг» победил «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поражение в Германии лишило «Манчестер Юнайтед» шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Вне зависимости от результата матча «ПСЖ» – «Истанбул» англичане останутся на третьем месте.

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

Лейпциг (Германия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Анхелино, 2; 2:0 – Айдара, 13; 3:0 – Клюйверт, 69; 3:1 – Фернандеш (с пенальти), 80; 3:2 – Погба, 82.

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