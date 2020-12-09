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  • Лига чемпионов. «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Челси»

Лига чемпионов. «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Челси»

9 декабря 2020, 00:55
30

«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра не имела турнирного значения. «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы, а «Челси» – в 1/8 финала ЛЧ с первого места в группе.

Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

Челси (Англия) – Краснодар (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кабелла, 24; 1:1 – Жоржиньо (с пенальти), 28.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Гилмор, Ковачич (Канте, 74), Хаверц (Вернер, 74), Эмерсон, Анджорин (Жиру, 89), Абрахам.

«Краснодар»: Городов, Рамирес, Кайо (Сорокин, 74), Мартынович, Смольников, Вилена, Кабелла (Сулейманов, 80), Ольссон (Камболов, 80), Классон, Берг (Марков, 90), Вандерсон (Чернов, 80).

Предупреждения: Аспиликуэта, 82 – нет.

Ренн (Франция) – Севилья (Испания) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кунде, 32; 0:2 – Эн-Несери, 45+2; 0:3 – Эн-Несери, 81; 1:3 – Раттер (с пенальти), 86.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Краснодар Челси
Комментарии (30)
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slavа0508
1607464663
Поздравляю Краснодар с весной,,,пожалуй из наших самый достойный результат с учётом дебюта ЛЧ,,,,
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SPACE TRUCKIN
1607464685
За КРАСНОДАР не стыдно,результат по игре...
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ySS
1607464689
Краснодар - молодцы!
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maior-60
1607464716
Мужчины! Это - не долбанный Зенит!
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Retiremen_VMF
1607464902
Всех болельщиков с прекрасной игрой быков. И как мне не стыдно за то, что и сегодня руководил игрой Мусаев? То что мы ждали от Краснодара, то он и показал, единственный.
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derrik2000
1607465231
Хоть за быков порадоваться можно. Единственное светлое пятно - я имею в виду ИГРУ - в еврокубках.
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KalterJax
1607466581
Полностью заслуженный результат! Давно хотел посмотреть на их атакующий стиль в играх ЛЧ! оборону бы подтянуть , не пропускать случайных голов и всё будет хорошо в дальнейшем
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Просто-333
1607479447
Краснодар- красавцы!!! Не то, что обе столицы. Така бабло отмывать и обсираться и умеют.
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Krossmen73
1607482443
Единственный клуб за который не стыдно.Молодая команда с небольшой своей историей в дебютном для себя выступлении в групповом этапе ЛЧ показала себя очень достойно.Да.были ошибки и недочёты иногда.Но это результат роста и "детских" болезней присущих новичкам большого футбола.Удачи быкам в весенней стадии Лиги Европы!Спасибо за игру!
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zigbert
1607515433
Для дебюта в ЛЧ совсем неплохо. Теперь удачи в ЛЕ.
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