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    Лига чемпионов. «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Челси»

    «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Игра не имела турнирного значения. «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы, а «Челси» – в 1/8 финала ЛЧ с первого места в группе.

    Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

    Челси (Англия) – Краснодар (Россия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кабелла, 24; 1:1 – Жоржиньо (с пенальти), 28.

    «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Гилмор, Ковачич (Канте, 74), Хаверц (Вернер, 74), Эмерсон, Анджорин (Жиру, 89), Абрахам.

    «Краснодар»: Городов, Рамирес, Кайо (Сорокин, 74), Мартынович, Смольников, Вилена, Кабелла (Сулейманов, 80), Ольссон (Камболов, 80), Классон, Берг (Марков, 90), Вандерсон (Чернов, 80).

    Предупреждения: Аспиликуэта, 82 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3523

      maygli 4 минуты назад

      Молодцы Краснодар, поздравляем.

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      Рейтинг: +13246

      derrik2000 8 минут назад

      Хоть за быков порадоваться можно.
      Единственное светлое пятно - я имею в виду ИГРУ - в еврокубках.

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      Рейтинг: -228

      net zenit1967 > derrik2000 7 минут назад

      молодцы краснодар из всех наших!

      0
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      Рейтинг: +3531

      мы_не_рабы 11 минут назад

      Быки - молодцы! Единственные, кто при всех трудностях с составом, ковидом, логистикой показал достойный результат. Видимо, не скоро Краснодар попадёт снова в Лигу Чемпионов и потому выход в евровесну очень хорошее достижение. Удачи весной!

      0
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      Рейтинг: +566

      Вальдемар IV > мы_не_рабы 7 минут назад

      с физруком это точно, но со спартаком еще в ле поиграют на будущий год

      0
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      Рейтинг: +9431

      paracetamol 13 минут назад

      Кабелла как всегда лучший. Ценное приобретение быков.

      0
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      Рейтинг: +1228

      Ужас Бората 13 минут назад

      Поздравляю! Выглядели достойно!

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      Рейтинг: +1417

      Retiremen_VMF 13 минут назад

      Всех болельщиков с прекрасной игрой быков. И как мне не стыдно за то, что и сегодня руководил игрой Мусаев? То что мы ждали от Краснодара, то он и показал, единственный.

      5
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      Рейтинг: +1019

      Argon 15 минут назад

      Жаль пеналь из ничего привезли себе.

      2
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      Рейтинг: +566

      Вальдемар IV > Argon 14 минут назад

      не жаль, ********* ставящим кайо упорно в состав урок

      0
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      Рейтинг: +1019

      Argon > Вальдемар IV 4 минуты назад

      А кого ставить вместо Кайо?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18546

      bset 16 минут назад

      За Краснодар не стыдно. Стыдно за Зенит.

      3
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      Рейтинг: -1260

      Стыдно за зенит 16 минут назад

      Молодцы быки, не то что обоссаный говноклуб с болот. Удачи в ЛЕ!

      2
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      Рейтинг: -228

      net zenit1967 > Стыдно за зенит 8 минут назад

      да уж!липовый как всегда липовый как и его псовые недоболелы!

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      Рейтинг: +5689

      maior-60 16 минут назад

      Мужчины! Это - не долбанный Зенит!

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