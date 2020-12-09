Лига чемпионов. «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Челси»

«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра не имела турнирного значения. «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы, а «Челси» – в 1/8 финала ЛЧ с первого места в группе.

Лига чемпионов. Группа Е. 6-й тур

Челси (Англия) – Краснодар (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кабелла, 24; 1:1 – Жоржиньо (с пенальти), 28.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Гилмор, Ковачич (Канте, 74), Хаверц (Вернер, 74), Эмерсон, Анджорин (Жиру, 89), Абрахам.

«Краснодар»: Городов, Рамирес, Кайо (Сорокин, 74), Мартынович, Смольников, Вилена, Кабелла (Сулейманов, 80), Ольссон (Камболов, 80), Классон, Берг (Марков, 90), Вандерсон (Чернов, 80).

Предупреждения: Аспиликуэта, 82 – нет.

Ренн (Франция) – Севилья (Испания) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кунде, 32; 0:2 – Эн-Несери, 45+2; 0:3 – Эн-Несери, 81; 1:3 – Раттер (с пенальти), 86.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов