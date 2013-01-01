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    Агент Жалолиддинова Белоус: «Жасурбек – талант Азии, он очень востребован»

    Юрий Белоус, агент полузащитника «Тамбова» Жасурбека Жалолиддинова, заверил, что футболист востребован на трансферном рынке. Узбекистанец принадлежит «Локомотиву».

    «Есть клубы, которые его хотят приобрести. Какие? Пока на эту тему говорить преждевременно. И международный интерес, и российский. Этот игрок – один из самый молодых талантов Азии, он очень востребован», – сказал Белоус.

    • За «Тамбов» Жалолиддинов провел только 1 матч в Кубке России.
    • «Локомотив» купил футболиста летом у «Бунедкора» за 900 тысяч евро.
    • «Тамбов» зимой может сняться с РПЛ из-за долгов по зарплате.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Верзихрюк 3 минуты назад

      В пищевик взять этого жасурбека было б неплохо !
      С уруновым будут всех рвать в раздевалке !
      Гыгы

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