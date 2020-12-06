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    Памятник Понедельнику появится в академии его имени

    В футбольной академии имени Виктора Понедельника, расположенной в Ростовской области, установят памятник, посвященный экс-игроку сборной СССР. Он ушел из жизни накануне.

    «Мы приняли решение у себя на базе поставить ему памятник. Пока решили, что он будет в полный рост, в молодом возрасте», – сообщил генеральный директор академии Леонид Никонов.

    • Игрок выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА.
    • Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.
    • Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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