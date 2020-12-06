Памятник Понедельнику появится в академии его имени

В футбольной академии имени Виктора Понедельника, расположенной в Ростовской области, установят памятник, посвященный экс-игроку сборной СССР. Он ушел из жизни накануне.
«Мы приняли решение у себя на базе поставить ему памятник. Пока решили, что он будет в полный рост, в молодом возрасте», – сообщил генеральный директор академии Леонид Никонов.
- Игрок выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА.
- Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.
- Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.
Источник: «Р-Спорт»