Памятник Понедельнику появится в академии его имени

В футбольной академии имени Виктора Понедельника, расположенной в Ростовской области, установят памятник, посвященный экс-игроку сборной СССР. Он ушел из жизни накануне.

«Мы приняли решение у себя на базе поставить ему памятник. Пока решили, что он будет в полный рост, в молодом возрасте», – сообщил генеральный директор академии Леонид Никонов.