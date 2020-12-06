«Каждый день думаем о Егоре». «Фратрия» напомнила о годовщине убийства болельщика Свиридова

Сегодня, 6 декабря, исполняется десять лет со дня убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Его застрелили из травматического пистолета в Москве в районе Кронштадтского бульвара.
«Каждый год мы всей красно-белой семьeй вспоминаем события той ночи. И каждый день думаем о Егоре. Пока память жива, человек не умирает...» – написала «Фратрия», самое массовое объединение фанатов «Спартака».
- Убийство Свиридова спровоцировало беспорядки в Москве.
- Срок за убийство получил уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов.
- Убийству предшествовала драка.
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Источник: твиттер «Фратрии»