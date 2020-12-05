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    «Каждый день думаем о Егоре». «Фратрия» напомнила о годовщине убийства болельщика Свиридова

    Сегодня, 6 декабря, исполняется десять лет со дня убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Его застрелили из травматического пистолета в Москве в районе Кронштадтского бульвара.

    «Каждый год мы всей красно-белой семьeй вспоминаем события той ночи. И каждый день думаем о Егоре. Пока память жива, человек не умирает...» – написала «Фратрия», самое массовое объединение фанатов «Спартака».

    • Убийство Свиридова спровоцировало беспорядки в Москве.
    • Срок за убийство получил уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов.
    • Убийству предшествовала драка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фратрии»

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