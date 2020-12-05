Миранчук, Крыховяк и Камано – в старте «Локо» на игру с «Рубином»; у казанцев выйдут Хван, Шатов и Игнатьев

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 17-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.
«Рубин»: Медведев, Зотов, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Абильдгор, Хван, Игнатьев.
- Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена».
- Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
- По итогам 16 туров «Локо» занимает седьмое место в таблице РПЛ, «Рубин» – девятое.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ