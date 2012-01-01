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    Миранчук, Крыховяк и Камано – в старте «Локо» на игру с «Рубином»; у казанцев выйдут Хван, Шатов и Игнатьев

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 17-го тура РПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

    «Рубин»: Медведев, Зотов, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Абильдгор, Хван, Игнатьев.

    • Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена».
    • Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
    • По итогам 16 туров «Локо» занимает седьмое место в таблице РПЛ, «Рубин» – девятое.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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