Дзюба пропустит матч с «Брюгге» из-за дискомфорта в мышце

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Он почувствовал дискомфорт.
«Отсутствие 32-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы в заявке на матче Лиги чемпионов с «Брюгге» объясняется тем, что форвард почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию. Изначально штаб СБГ планировал включить нападающего в состав делегации, но в итоге принял решение оставить футболиста в Петербурге.
Вместе с тем, Дзюба будет готовиться к домашней встрече 17-го тура РПЛ с «Уралом», которая состоится в субботу, 5 декабря», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- Матч в Бельгии начнется в 23:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- «Зениту», чтобы претендовать на евровесну, нужна только победа.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина