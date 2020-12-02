Дзюба пропустит матч с «Брюгге» из-за дискомфорта в мышце

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Он почувствовал дискомфорт.

«Отсутствие 32-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы в заявке на матче Лиги чемпионов с «Брюгге» объясняется тем, что форвард почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию. Изначально штаб СБГ планировал включить нападающего в состав делегации, но в итоге принял решение оставить футболиста в Петербурге.

Вместе с тем, Дзюба будет готовиться к домашней встрече 17-го тура РПЛ с «Уралом», которая состоится в субботу, 5 декабря», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.