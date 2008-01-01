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    Дзюба пропустит матч с «Брюгге» из-за дискомфорта в мышце

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Он почувствовал дискомфорт.

    «Отсутствие 32-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы в заявке на матче Лиги чемпионов с «Брюгге» объясняется тем, что форвард почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию. Изначально штаб СБГ планировал включить нападающего в состав делегации, но в итоге принял решение оставить футболиста в Петербурге.

    Вместе с тем, Дзюба будет готовиться к домашней встрече 17-го тура РПЛ с «Уралом», которая состоится в субботу, 5 декабря», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Матч в Бельгии начнется в 23:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
    • «Зениту», чтобы претендовать на евровесну, нужна только победа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4335

      playsh 4 минуты назад

      Травмировал мышцу,основную,для оргазма полезную.

      0
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      Рейтинг: +122

      свинка справеднутости 6 минут назад

      Дотеребенькался

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3262

      Puddle 14 минут назад

      Хряки, бомбить!!!

      2
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      Рейтинг: +2189

      AZ 14 минут назад

      Шансов почти нет у Зенита, еще один из лучших забивал травмировался...

      0
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      Рейтинг: +5144

      nik55 16 минут назад

      потом после проигрыша скажут что дерева не хватало

      0
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      Рейтинг: +760

      Fusballer 26 минут назад

      В какой мышце?

      1
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      Рейтинг: +878

      O-Z 33 минуты назад

      Да уж, опять он за своё. Подарите крем ему.

      1
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      Рейтинг: +1257

      yarik1_78 35 минут назад

      Вот что дрочка с людьми делает!

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