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Дзюба пропустит матч с «Брюгге» из-за дискомфорта в мышце

2 декабря 2020, 21:25
22

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Он почувствовал дискомфорт.

«Отсутствие 32-летнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы в заявке на матче Лиги чемпионов с «Брюгге» объясняется тем, что форвард почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию. Изначально штаб СБГ планировал включить нападающего в состав делегации, но в итоге принял решение оставить футболиста в Петербурге.

Вместе с тем, Дзюба будет готовиться к домашней встрече 17-го тура РПЛ с «Уралом», которая состоится в субботу, 5 декабря», – сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

  • Матч в Бельгии начнется в 23:00 по Москве.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
  • «Зениту», чтобы претендовать на евровесну, нужна только победа.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Брюгге Зенит Дзюба Артем
Комментарии (22)
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yarik1_78
1606933853
Вот что дрочка с людьми делает!
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O-Z
1606933955
Да уж, опять он за своё. Подарите крем ему.
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Fusballer
1606934402
В какой мышце?
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Plyash
1606935699
Травмировал мышцу,основную,для оргазма полезную.
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ks75
1606936335
В истории с Дзюбой стремно не то что он там др..л, а то что его пытаются обелить. А он ведь как ни как капитан чемпиона страны, капитан сборной, его ставили в пример для подражания молодежи. Это посудите, какой идол у молодого поколения.... Человек кравший деньги у своих коллег по клубу, человек очерняющий и предавший за монету клуб который вырастил его, человек с сомнительной ориентацией, человек вытворяющий на видео такое ,от чего противно было бы в живую с ним общаться. И это герой нашего времени... Представьте, это до какого предела прогнило нынешнее общество, что такого человека ставят в пример. Лет 40-50 назад его просто бы вычеркнули из памяти народа. Тк у того общества была иная мораль и ценности
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Иван Петров 1986
1606939056
Дискомфорт почувствовал где?
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vitvik
1606939551
Руку перетрудил от усердия.
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Владислав Vlad
1606940037
Пол страны видели эту мышцу.))) Дзюба, хватит теребонькать, иди и играй.))
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abhvfdtcn
1606942340
опятьэтотзадрот
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alex1951
1606944487
А дзюба где? Где дзюба? где...где..... Дзюбингом занимается!)))
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