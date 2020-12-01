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  • Казанский: «К такому интервью Черчесов не был готов. Я не понял его ответы»

Казанский: «К такому интервью Черчесов не был готов. Я не понял его ответы»

1 декабря 2020, 15:43
22

Комментатор Денис Казанский поделился мнением о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова на «Матч ТВ».

«На мой взгляд, то, что было в студии, должно оставаться в студии. Я бы не очень хотел это дело выносить. Мы увидели Станислава Саламовича таким, какой он есть. Думаю, что с его стороны это такая небольшая бравада – что он фабриковал все это дело. Мне кажется, к такому разговору он был не готов и все вспышки об игроках были эмоциональны. Это значит, что он не планировал это говорить. Очень важно знать себе цену, но еще важнее, как говорил Жванецкий, пользоваться спросом. В этом плане выступление Черчесова было довольно странным. Я не понял его ответы на вопросы.

Я дико рад, что была такая экспрессия по этому поводу и очень много лестных отзывов, но я сразу написал, что это моя работа – задавать вопросы. Ничего героического в этом не вижу. Наверное, это темы, которые были у всех на слуху. Странно было эти вопросы не задать. В этом интервью важны были даже не столько ответы, сколько то, чтобы Черчесов понял, что есть другие точки зрения на то, что происходит со сборной России. Он уверен, что команда вышла на Евро и выполнила задачу. И все», – сказал Казанский в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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kliker
1606827204
Было бы лучше вообще не видеть упоминаний в медиапространстве про Казанского. Он начал лепить из себя грязно-мерзкую персону. Что ни явление его - то скандал.
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ilichkadr
1606827849
"Я не понял его ответы на вопросы.". Денис не только ты не понял его, но и подавляющее большинство смотревших и читавших его ответы. Ничего странного в выступлении Черчесова нет, поскольку это его истинное лицо. P.S. Это как выступление Мутко в Цюрихе на английском. Если ты не рылом ни ухом, то на каком языке тебе текст не напиши, один фиг дурь всем видна.
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O-Z
1606828530
Просто усач считаем себя лучше всех и ему всё дозволено. На самом деле он обделался в тройне, и валит всё на игроков.
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Боцман59rus
1606828540
Что будет если казанского в,ы,е,п,а,т,ь в жопу.. Он ещё час будет п,и,с,т,е,т,ь о черкесове
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kosmonaft
1606829802
ну а что тут непонятного он сказал на евро мы вышли а лига наций полутоварищеский турнир
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Рубинище
1606831823
Казанскому спасибо конечно, но вопросов ещё больше нужно было задавать и постоянно, а не раз в 3-4 года
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ySS
1606831851
Да, Дениска, именно ты спаситель сборной России по футболу! Только ты своими острыми вопросами заставишь тренера и игроков побеждать всех и всегда!
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порт
1606834098
Что Черчесов, что Черданцев, одного поля ягодки.
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ajax707
1606835955
Шрек не тренер, пинком из сборной!!!
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Sky Spartak
1606839998
Раздули прям...Задал...Ответил...Прям герой Казан...Черчес , что....не правду сказал ? По моему по правде всё....
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