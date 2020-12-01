Казанский: «К такому интервью Черчесов не был готов. Я не понял его ответы»

Комментатор Денис Казанский поделился мнением о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова на «Матч ТВ».

«На мой взгляд, то, что было в студии, должно оставаться в студии. Я бы не очень хотел это дело выносить. Мы увидели Станислава Саламовича таким, какой он есть. Думаю, что с его стороны это такая небольшая бравада – что он фабриковал все это дело. Мне кажется, к такому разговору он был не готов и все вспышки об игроках были эмоциональны. Это значит, что он не планировал это говорить. Очень важно знать себе цену, но еще важнее, как говорил Жванецкий, пользоваться спросом. В этом плане выступление Черчесова было довольно странным. Я не понял его ответы на вопросы.

Я дико рад, что была такая экспрессия по этому поводу и очень много лестных отзывов, но я сразу написал, что это моя работа – задавать вопросы. Ничего героического в этом не вижу. Наверное, это темы, которые были у всех на слуху. Странно было эти вопросы не задать. В этом интервью важны были даже не столько ответы, сколько то, чтобы Черчесов понял, что есть другие точки зрения на то, что происходит со сборной России. Он уверен, что команда вышла на Евро и выполнила задачу. И все», – сказал Казанский в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».