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    Казанский: «К такому интервью Черчесов не был готов. Я не понял его ответы»

    Комментатор Денис Казанский поделился мнением о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова на «Матч ТВ».

    «На мой взгляд, то, что было в студии, должно оставаться в студии. Я бы не очень хотел это дело выносить. Мы увидели Станислава Саламовича таким, какой он есть. Думаю, что с его стороны это такая небольшая бравада – что он фабриковал все это дело. Мне кажется, к такому разговору он был не готов и все вспышки об игроках были эмоциональны. Это значит, что он не планировал это говорить. Очень важно знать себе цену, но еще важнее, как говорил Жванецкий, пользоваться спросом. В этом плане выступление Черчесова было довольно странным. Я не понял его ответы на вопросы.

    Я дико рад, что была такая экспрессия по этому поводу и очень много лестных отзывов, но я сразу написал, что это моя работа – задавать вопросы. Ничего героического в этом не вижу. Наверное, это темы, которые были у всех на слуху. Странно было эти вопросы не задать. В этом интервью важны были даже не столько ответы, сколько то, чтобы Черчесов понял, что есть другие точки зрения на то, что происходит со сборной России. Он уверен, что команда вышла на Евро и выполнила задачу. И все», – сказал Казанский в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +385

      kosmonaft 32 минуты назад

      ну а что тут непонятного он сказал на евро мы вышли а лига наций полутоварищеский турнир

      0
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      Рейтинг: +19169

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      А если бы Черчесов был готов, ты бы ещё больше ничего не понял. Или ты умеешь разговаривать с космосом?

      0
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      Рейтинг: +18439

      bset 39 минут назад

      Героический тут не сам вопрос, а то, что Казанский задал именно тот вопрос, который хотели бы услышать болельщики, а не сам Черчесов или кто-то сверху. Этого все меньше и меньше, а взамен приходят согласованные вопросы. Именно отсюда такая поддержка.

      2
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      Рейтинг: +19287

      Боцман59rus 53 минуты назад

      Что будет если казанского в,ы,е,п,а,т,ь в жопу..
      Он ещё час будет п,и,с,т,е,т,ь о черкесове

      -3
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      Рейтинг: +868

      O-Z 53 минуты назад

      Просто усач считаем себя лучше всех и ему всё дозволено. На самом деле он обделался в тройне, и валит всё на игроков.

      1
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      Рейтинг: +9459

      ilichkadr 1 час назад

      "Я не понял его ответы на вопросы.".
      Денис не только ты не понял его, но и подавляющее большинство смотревших и читавших его ответы. Ничего странного в выступлении Черчесова нет, поскольку это его истинное лицо.
      P.S. Это как выступление Мутко в Цюрихе на английском. Если ты не рылом ни ухом, то на каком языке тебе текст не напиши, один фиг дурь всем видна.

      2
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      Рейтинг: +387

      kliker 1 час назад

      Было бы лучше вообще не видеть упоминаний в медиапространстве про Казанского.
      Он начал лепить из себя грязно-мерзкую персону. Что ни явление его - то скандал.

      -1
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      Рейтинг: +14328

      vladimir-7 > kliker 51 минуту назад

      Kliter, а где скандал?

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