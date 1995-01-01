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    Газзаев: «Такого провального выступления у российских команд в еврокубках не было никогда»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выступление клубов в еврокубках.

    «К огромному сожалению, такого провального выступления у российских команд не было никогда в истории Лиги чемпионов и Лиги Европы. Очевидно, что мы просто обязаны кардинально поменять систему развития футбола и реформировать весь наш футбол. Отстаем по всем направлениям, неслучайно из года в год наши клубные команды проваливаются в Европе.

    Просто именно в этот раз ситуация выглядит глубоко провальной. Давно понятно: все поражения на европейской арене носят именно системный характер. По сути, единственное светлое пятно за последние годы – выступление сборной на ЧМ-2018. Мы из года в год наступаем на одни и те же грабли, теряем репутацию и позиции в рейтингах ФИФА и УЕФА. На наш футбол смотрят в Европе со снисходительной улыбкой, никто не воспринимает его всерьез. Однако в этой ситуации виноваты только мы сами.

    Великий пианист Денис Мацуев недавно в одном из интервью назвал европейский футбол на фоне нашего «другой галактикой». Но я с ним не согласен. Россия – футбольная страна с большими и славными традициями, правопреемница советского футбола, который был уважаем во всем мире (мы становились чемпионами и трижды серебряными призерами чемпионатов Европы, дважды олимпийскими чемпионами, выходили в полуфинал чемпионата мира – это очень весомые достижения). Более того, еще 12-15 лет назад наши клубы выигрывали Кубки УЕФА, выходили в плей-офф еврокубков, побеждали серьезных соперников на европейской арене, а сборная становилась бронзовым призером чемпионата Европы. Но сейчас все эти достижения остались в прошлом», – сказал Газзаев.

    • В нынешнем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы за четыре тура ни одна российская команда не смогла одержать победу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2791

      Nesterenko 1 час назад

      Ну так иди в РФС и наводи порядок, с президентом РФ ты в тесных отношениях. Почему туда не идешь??

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      Рейтинг: +818

      fhnv 2 часа назад

      Да потому что пока этот лимит не уберут так и будет! Вернее в скором будущем вообще будет представлять одна команда и то через отборочный раунд

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