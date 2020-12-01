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    Семак: «Проблем очень много. Чтобы бороться в ЛЧ, летом нужно было усилить те позиции, которые планировали»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

    «В первом матче мы играли с «Брюгге» не пассивно, а осторожно. Игра была напряженная, потому что ее цена была высока. Нужно меньше ошибаться в обороне, тогда будем меньше пропускать. У нас были шансы впереди, но побеждает не та команда, которая создает больше моментов.

    Мы всегда стараемся играть с позиции силы, но не всегда получается. Мы знаем ситуацию в группе. И приложим все усилия для того, чтобы добиться положительного для нас результата.

    Проблемы есть. И их очень много. Некоторые наши лидеры успели провести лишь несколько тренировок. Каждый день вносит какие-то коррективы. Чтобы быть мощными в каждой игре, нужно проводить ротацию. А для этого нужно иметь длинную скамейку. А такого в России сейчас никто не может себе позволить в сложившихся обстоятельствах.

    Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество», – приводит слова Семака Sport24.

    • «Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.
    • Начало игры – в 23:00 по Москве.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии20
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      Рейтинг: +2786

      Nesterenko 1 минуту назад

      Очередное нытье про состав. Блин, ну щас весь Мир с кадровыми проблемами, не говоря уже о других сферах жизни (не хватает врачей и т.д.), но как то все живут и играют. А вы только ноете и ноете, ноете и ноете, и больше ничерта не делаете. Унылый наш чемпионат, и тренеры с игроками такие же никчемные.
      А некоторые тут на сайте про Черчесова говорят, что физрук, да с такими результатами и уровнем РПЛ у нас весь чемпионат из физруков и никчемных игроков состоит.

      0
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      Рейтинг: +3303

      Гавроша 6 минут назад

      Семак виноват, что не может отстоять свое мнение перед руководством! Нормальный тренер добился бы нужных игроков!

      0
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      Рейтинг: +5823

      NewLife 13 минут назад

      "побеждает не та команда, которая создает больше моментов"
      Вот оказывается, какой тренерский подход к игре у Семака. Я то удивлялся, чего они 90% времени онанизмом на поле занимаются, катая поперек.

      0
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      Рейтинг: +618

      Lilipyt 29 минут назад

      Если не переплачивать иностранцам, а обратить взор на свои силы в футбольной школе, а так же имея игроков выступающих в ФНЛ в своих вторых клубах, то можно добиваться таких же результатов как в ЛЧ и РПЛ но снизив колоссальную нагрузку с платежной ведомости, особенно в такой период. Как пример можно привести Малкома, заплатили за трансфер много, зарплату выдают большую, в итоге сыграл один матч в ЛЧ и постоянно ломается с вылетом на три месяца, так чем хуже свой воспитанник?! Учить не хотят, все надеяться на кого-то.

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      Рейтинг: +1572

      Klaido 1 час назад

      заранее стал стелить солому и смазывать вазелином отдельные части своего тела....
      игроков лучше настрой на борьбу - на матч как на последний бой,
      Лермонтова заставь перечитать:
      И молвил он, сверкнув очами:
      "Ребята! не страна ль за нами?
      Умремте же все мы тут,
      Как наши братья умирали!"
      И умереть мы обещали,
      И клятву верности сдержали
      Мы в этот важный бой.
      ...............
      вот тогда вы и победите и сможете пробиться в евро-весну

      1
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      Рейтинг: +5081

      KPCCSPB > Klaido 31 минуту назад

      Питарас ссыкливый, иди тебя уже отец в очко поимеет, открытого гея

      0
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      Рейтинг: +1572

      Klaido > KPCCSPB 16 минут назад

      ошибка акушера, сдрысни уже...

      1
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      Рейтинг: +5144

      nik55 1 час назад

      главная проблема тренер

      3
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      Рейтинг: +668

      Fusballer > nik55 59 минут назад

      К сожалению, не главная.

      1
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      Рейтинг: +5284

      Рубинище 1 час назад

      В Зените самый сильный набор футболистов, и ещё надо, что бы Тулу обыграть? скорее бы этого нытика убрали. в ЛЧ с Питером почти все резервом играли. задолбало это нытьё. ну и как он сможет настроить команду после этого?

      3
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      Рейтинг: +2879

      raritet > Рубинище 23 минуты назад

      Тут видишь ли объективно, после Лиги Чемпионов, все выступавшие там, мало чем отличались и в РПЛ. Но, собственно говоря, так было всегда и ничего нового тут нет. А поводу игроков личное мое мнение, что у Локомотива состав более сбалансирован. Дороже не значит сильнее.

      0
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      Рейтинг: +5715

      САДЫЧОК 1 час назад

      Если усилить позицию тренера-НЕ БУДЕТ проблемы !

      4
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      Рейтинг: +1370

      Алехсбургер. 1 час назад

      Всю скамейку отдали Ротенбергу..
      Что скулить теперь,Сирожа.?

      5
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      Рейтинг: -799

      Аденн 1 час назад

      физручелло скулит. Стыдно за бЗенитец.

      7
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      Рейтинг: +19288

      Боцман59rus > Аденн 1 час назад

      +)))

      2
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      Рейтинг: +1931

      аларм дубль2 > Боцман59rus 1 час назад

      у тебя тут дублер появился!

      0
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      Рейтинг: +1931

      аларм дубль2 > Боцман59rus 1 час назад

      задолбали эти дублеры!сплошная чушь!мало алармопсовых теперь эти еще!

      0
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      Рейтинг: +1931

      аларм дубль2 > Боцман59rus 1 час назад

      я еще эту собачью кличку зачем то поставил!а ник поменять то можно?не в курсе?

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      Рейтинг: +5081

      KPCCSPB > аларм дубль2 30 минут назад

      Закройся, пропитая чмошница. Я тебя ещё раз спрашиваю, где ты живёшь в Пензе, алкаш?

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