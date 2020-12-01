Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «Проблем очень много. Чтобы бороться в ЛЧ, летом нужно было усилить те позиции, которые планировали»

Семак: «Проблем очень много. Чтобы бороться в ЛЧ, летом нужно было усилить те позиции, которые планировали»

1 декабря 2020, 12:34
29

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

«В первом матче мы играли с «Брюгге» не пассивно, а осторожно. Игра была напряженная, потому что ее цена была высока. Нужно меньше ошибаться в обороне, тогда будем меньше пропускать. У нас были шансы впереди, но побеждает не та команда, которая создает больше моментов.

Мы всегда стараемся играть с позиции силы, но не всегда получается. Мы знаем ситуацию в группе. И приложим все усилия для того, чтобы добиться положительного для нас результата.

Проблемы есть. И их очень много. Некоторые наши лидеры успели провести лишь несколько тренировок. Каждый день вносит какие-то коррективы. Чтобы быть мощными в каждой игре, нужно проводить ротацию. А для этого нужно иметь длинную скамейку. А такого в России сейчас никто не может себе позволить в сложившихся обстоятельствах.

Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество», – приводит слова Семака Sport24.

  • «Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.
  • Начало игры – в 23:00 по Москве.

Караваев и Вендел не сыграют с «Брюгге». Участие Дзюбы – под вопросом

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1606815377
#слаботренер
Ответить
Алехсбургер.
1606815916
Всю скамейку отдали Ротенбергу.. Что скулить теперь,Сирожа.?
Ответить
САДЫЧОК
1606815929
Если усилить позицию тренера-НЕ БУДЕТ проблемы !
Ответить
NewLife
1606820235
"побеждает не та команда, которая создает больше моментов" Вот оказывается, какой тренерский подход к игре у Семака. Я то удивлялся, чего они 90% времени онанизмом на поле занимаются, катая поперек.
Ответить
Nesterenko
1606820966
Очередное нытье про состав. Блин, ну щас весь Мир с кадровыми проблемами, не говоря уже о других сферах жизни (не хватает врачей и т.д.), но как то все живут и играют. А вы только ноете и ноете, ноете и ноете, и больше ничерта не делаете. Унылый наш чемпионат, и тренеры с игроками такие же никчемные. А некоторые тут на сайте про Черчесова говорят, что физрук, да с такими результатами и уровнем РПЛ у нас весь чемпионат из физруков и никчемных игроков состоит.
Ответить
Вомбат
1606822166
Конечно, он прав в отношении никчемного Медведева и жулика Рыбалты. И трансферная кампания была провалена и с важнымии игроками (Смольниковым и Ивановичем) договориться не смогли. Да и с Кузяевым Зениту просто повезло, что никто не польстился. Однако это только полуправда. Самое главное -- то, что команды проиграла важнейшие матчи уже в раздевалке. Пусть Семак посмотрит на Локо. Состав там еще более ограничен, а уж по стоимости и говорить нечего. Но Локо в ЛЧ бился от и до, играл агрессивно. Футбол Локо показывает хищный, а не травоядный, как футбол нашего вегана. Так что пусть лучше Семак осознает свою непригодность как тренера амбициозной команды и идет в команду бех амбиций. Там можно щипать себе травку на футбольном поле, и не париться что тебя загрызут. Ведь не насмерть же. Это же игра. Так что езжайте-ка вы в Тулу или в Екатеринбург, господин Семак.
Ответить
Nevsky_RU
1606822832
"Мы всегда стараемся играть с позиции силы" - это тупо ложь
Ответить
Из Твери Леха
1606824389
Как всегда какое-то оправдание. Особенно порадовало: "побеждает не та команда, которая создает больше моментов".
Ответить
Павелий
1606825352
Длинную скамейку??!! Да она у вас длиннее всех в РПЛ. Половина Сочи - это тоже ваша скамейка.
Ответить
kosmonaft
1606825634
оказывается игроков не хватает зениту а я то думал нужно тренера сменить
Ответить
Главные новости
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
2
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
4
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
4
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
5
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
1
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
2
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
10
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
15
Все новости
Все новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+