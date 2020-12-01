Семак: «Проблем очень много. Чтобы бороться в ЛЧ, летом нужно было усилить те позиции, которые планировали»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

«В первом матче мы играли с «Брюгге» не пассивно, а осторожно. Игра была напряженная, потому что ее цена была высока. Нужно меньше ошибаться в обороне, тогда будем меньше пропускать. У нас были шансы впереди, но побеждает не та команда, которая создает больше моментов.

Мы всегда стараемся играть с позиции силы, но не всегда получается. Мы знаем ситуацию в группе. И приложим все усилия для того, чтобы добиться положительного для нас результата.

Проблемы есть. И их очень много. Некоторые наши лидеры успели провести лишь несколько тренировок. Каждый день вносит какие-то коррективы. Чтобы быть мощными в каждой игре, нужно проводить ротацию. А для этого нужно иметь длинную скамейку. А такого в России сейчас никто не может себе позволить в сложившихся обстоятельствах.

Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество», – приводит слова Семака Sport24.

«Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.

Начало игры – в 23:00 по Москве.

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