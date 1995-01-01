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    Караваев и Вендел не сыграют с «Брюгге». Участие Дзюбы – под вопросом

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о футболистах, которые не помогут команде в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

    — Кто не полетит в Бельгию?

    — Не сыграют Караваев и Вендел из-за травм. Ловрен дисквалифицирован, Чистяков и Крапухин не заявлены в Лиге чемпионов. Дзюба под вопросом, после тренировки посмотрим, готов сыграть или нет.

    • «Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.
    • Начало игры – в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3303

      Гавроша 12 минут назад

      Надо дубль ставить и все тут, чтобы хоть оставшихся сберечь!

      0
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      Рейтинг: +2474

      neveldomha 29 минут назад

      Зачем было отдавать Смольникова в Краснодар, если на позицию Караваева вообще нет замены. Это просто здец. какой то.

      0
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      Рейтинг: +19288

      Боцман59rus 1 час назад

      Парни, у всех прошу прощенья за одноклеточные комменты.но это реакция на наш убогой футбол(зенит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19288

      Боцман59rus 1 час назад

      Вас отжарит Бельгия Ха ха

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +668

      Fusballer > Боцман59rus 56 минут назад

      Отомстят на евро!

      0
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      Рейтинг: +19288

      Боцман59rus 1 час назад

      Дрочил?

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      Рейтинг: +14317

      vladimir-7 > Боцман59rus 1 час назад

      Оторвать не могут, но если смогут, то сыграет.

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      Рейтинг: +1572

      Klaido > Боцман59rus 1 час назад

      скорее всего еще нет, потому и под вопросом)

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      Рейтинг: +19288

      Боцман59rus > vladimir-7 1 час назад

      Стыдно за питер

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      Рейтинг: +14317

      vladimir-7 > Боцман59rus 23 минуты назад

      Если проиграют Брюгге, то вдвойне.

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