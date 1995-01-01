Караваев и Вендел не сыграют с «Брюгге». Участие Дзюбы – под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о футболистах, которые не помогут команде в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

— Кто не полетит в Бельгию?

— Не сыграют Караваев и Вендел из-за травм. Ловрен дисквалифицирован, Чистяков и Крапухин не заявлены в Лиге чемпионов. Дзюба под вопросом, после тренировки посмотрим, готов сыграть или нет.