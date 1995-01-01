Караваев и Вендел не сыграют с «Брюгге». Участие Дзюбы – под вопросом

Надо дубль ставить и все тут, чтобы хоть оставшихся сберечь!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о футболистах, которые не помогут команде в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».
— Кто не полетит в Бельгию?
— Не сыграют Караваев и Вендел из-за травм. Ловрен дисквалифицирован, Чистяков и Крапухин не заявлены в Лиге чемпионов. Дзюба под вопросом, после тренировки посмотрим, готов сыграть или нет.
- «Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.
- Начало игры – в 23:00 по Москве.