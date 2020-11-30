Комбаров: «Каррера говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Он ничем не управлял с какого-то момента»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, как его пытались убрать из «Спартака» в 2017 году.

– О твоей ситуации в «Спартаке» ты много говорил, но я не слышал, чтобы ты рассказывал о том, как тебя хотели убрать сразу после чемпионского сезона. Правда ли, что кто-то позвонил Глушакову и сказал, что принято решение расстаться с Комбаровым?

– Да. Тогда уже начались эти агентские игры. Каррера подпустил к себе людей, у которых была одна цель: заработать денег любыми способами. В тот день мы сидели у Глушака в гостях за одним столом. Внезапно ему позвонил Гурцкая, который вместе с Трабукки и работал с Каррерой.

Гурцкая не знал, что я рядом с Глушаком, и сказал ему, мол, поговори с Комбаровым, потому что Каррера не хочет, чтобы он играл в «Спартаке». Хотя я сейчас понимаю, что это не Каррера был инициатором, а именно агенты, их игры.

– Ты уверен, что Глушак передал все так, как говорил Гурцкая?

– Сто процентов. Мы ж рядом были. И дело вообще не в том, что Карреру что-то не устраивало. Я вскипел из-за другого: почему Каррера мне лично об этом не говорит? Боится моей реакции?

– Почему ты сам не подошел к Каррере и не спросил: «Массимо, от вашего имени звонят и говорят, что я не нужен. В чем дело?».

– А зачем мне к нему подходить? Мы же видели, что происходит. С какого-то момента Каррера не управлял вообще ничем. Им управляли люди. Он говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Вот и все.

Да, конечно, я мог к Каррере подойти. Но я понимал: это то же самое, что со столбом разговаривать. Он будет кивать головой, может, что-нибудь скажет, только в его голове будет другое.

– Хорошо, ты не хотел подходить к Каррере, но почему сам не выступил в прессе и не рассказал о странных течениях в команде?

– Я прекрасно понимал, что если вынесу это в прессу, то все выльется в огромный скандал. Я всегда стоял на стороне команды, чтобы не было никаких скандалов. Сам я человек нескандальный. Если бы я это сказал, а это очень резонансная новость, началась бы массовая атака на «Спартак».

У нас тогда была Лига чемпионов. Мы должны были бороться за золото. Плюс, Каррера стал царем и богом «Спартака», вступать с ним в конфликт было странно. Я понимал, что если сейчас сделаю это, то *** будет всем – и мне, и команде...

Комбаров: «Спартак» – народная команда, великий и могучий клуб. «Зенит» – самый популярный…в Петербурге»

Комбаров – о «Спартаке»: «Если бы Федун все контролировал, результаты были бы намного лучше»

​​​​​​​