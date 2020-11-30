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  • Комбаров: «Каррера говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Он ничем не управлял с какого-то момента»

Комбаров: «Каррера говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Он ничем не управлял с какого-то момента»

30 ноября 2020, 20:52
16

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, как его пытались убрать из «Спартака» в 2017 году.

– О твоей ситуации в «Спартаке» ты много говорил, но я не слышал, чтобы ты рассказывал о том, как тебя хотели убрать сразу после чемпионского сезона. Правда ли, что кто-то позвонил Глушакову и сказал, что принято решение расстаться с Комбаровым?

– Да. Тогда уже начались эти агентские игры. Каррера подпустил к себе людей, у которых была одна цель: заработать денег любыми способами. В тот день мы сидели у Глушака в гостях за одним столом. Внезапно ему позвонил Гурцкая, который вместе с Трабукки и работал с Каррерой.

Гурцкая не знал, что я рядом с Глушаком, и сказал ему, мол, поговори с Комбаровым, потому что Каррера не хочет, чтобы он играл в «Спартаке». Хотя я сейчас понимаю, что это не Каррера был инициатором, а именно агенты, их игры.

– Ты уверен, что Глушак передал все так, как говорил Гурцкая?

– Сто процентов. Мы ж рядом были. И дело вообще не в том, что Карреру что-то не устраивало. Я вскипел из-за другого: почему Каррера мне лично об этом не говорит? Боится моей реакции?

– Почему ты сам не подошел к Каррере и не спросил: «Массимо, от вашего имени звонят и говорят, что я не нужен. В чем дело?».

– А зачем мне к нему подходить? Мы же видели, что происходит. С какого-то момента Каррера не управлял вообще ничем. Им управляли люди. Он говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Вот и все.

Да, конечно, я мог к Каррере подойти. Но я понимал: это то же самое, что со столбом разговаривать. Он будет кивать головой, может, что-нибудь скажет, только в его голове будет другое.

– Хорошо, ты не хотел подходить к Каррере, но почему сам не выступил в прессе и не рассказал о странных течениях в команде?

– Я прекрасно понимал, что если вынесу это в прессу, то все выльется в огромный скандал. Я всегда стоял на стороне команды, чтобы не было никаких скандалов. Сам я человек нескандальный. Если бы я это сказал, а это очень резонансная новость, началась бы массовая атака на «Спартак».

У нас тогда была Лига чемпионов. Мы должны были бороться за золото. Плюс, Каррера стал царем и богом «Спартака», вступать с ним в конфликт было странно. Я понимал, что если сейчас сделаю это, то *** будет всем – и мне, и команде...

Комбаров: «Спартак» – народная команда, великий и могучий клуб. «Зенит» – самый популярный…в Петербурге»

Комбаров – о «Спартаке»: «Если бы Федун все контролировал, результаты были бы намного лучше»

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Комбаров Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (16)
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NewLife
1606761119
Свеженькая новость !
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Skull_Boy
1606762236
Конечно не управлял, а управляла ОПГ Ромашка, где царил Глушаков и ты
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Fancyfall
1606762292
ну сколько можно?..
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ySS
1606763554
Что, затишье образовалось вокруг Спартака? Бред руководителя ЭСК не впечатлил?
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Ливepпуль
1606764111
Кто то кому то позвонил, кто то кому то что то сказал. И ты не стал подходить к тренеру и выяснять его мнение, а просто обиделся. ПрофессиАНАЛ
Ответить
general.lizyukov
1606767617
Как вы уже достали своими "откровениями".... Играть начните, твари! Вы - профессиональные футболисты, ваша работа - играть в футбол. А вы хнёй занимаетесь из года в год и только ах.ные истории рассказываете.
Ответить
Hektor 84
1606777575
Не благодарные ублю дки!!! Каррера вас в люди вывел. Сплотил вас и объединил общей идеей. До него вы не были командой, а шайкой сливающей не угодных тренеров. Что у тебя, что у глушака все плохими были, одни вы мля звезды. Сколько тренеров менялось а вы два куска дерьма творили делишки. Карпин, Якин, Аленичев, отчасти Гунько, та же участь постигла и Массимо. Это у вас там игры были. Расскажи лучше когда твоего кривоногого братика Аленичев выставил из команды, что вы с глушаком устроили? Как показало время Каррера был прав, в чемпионский сезон и ты и глушак достигли пика в карьере, еще и звезду поймали. Так от вас через сезон и слили с неустойкой. Федун пусть менеджеров во главе с Измайловым поблагодарит, которые с вами продлевали контракты. Сомневаюсь что у порядочного человека поработавшего в Ювентусе и сборной Италии были какие то корыстные цели в отношении Спартака. На вас Спартак много и не заработал бы, вы уже не в том возрасте были. Просто по истечению контракта попрощались бы. А за что тебя держать престарелого в команде? С тебя и болелы уже смеялись. С 10 навесов с фланга один точный был, назад ты не успевал возвращаться и голы в большинстве случаев приходили с твоего фланга. Федун не раз уже пожалел что тогда не встал на сторону Карреры. Надо было вас убрать, точечно усилиться и за лет пять Спартак еще чемпионства три точно взял бы. А теперь чешешь нам дурь всякую. Федун если бы доверял тренерам, а не всяким горе управленцам далеким от футбола, зато время что президент Спартака у команды было бы намного больше трофеев.
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Каратель помойников
1606828488
читаешь и думаешь какие все патриоты..а игру того же комбарика смотришь и почему то складывается что он простой пи.добол
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zigbert
1606830956
Что теперь оправдываться Дмитрий. Карреру вам удалось слить.
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Кинстифа
1606887361
Везде одна коррупция... Как вообще эти ненужные люди под названием агенты, вошли в футбольный мир.... И ведь ни как не искоренить их((((
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