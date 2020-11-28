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    Экс-судья Примеры Итурральде Гонсалес: «В пользу «Реала» не поставили явный пенальти в матче с «Алавесом»

    Эдуардо Итурральде Гонсалес, экс-арбитр Примеры и еврокубков, оценил эпизод из матча 11-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Алавесом» (1:2). Эксперт считает, что в пользу мадридцев должны были назначить пенальти.

    «Когда Марсело хватали за волосы, это явный пенальти. Должны были вмешаться видеосудьи. Судья в поле посчитал, что на Марсело просто положили руку», – сказал Итурральде Гонсалес.

    • «Реал» идет в таблице 4-м.
    • «Алавес» занимает 9-ю строчку.
    • 1 декабря «Реал» сыграет в Лиге чемпионов с «Шахтером».

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    Источник: AS

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