Примера. «Реал» дома проиграл «Алавесу», Азар травмировался; «Севилья» победила «Уэску»

Интересный матч, это вам не блевотный РПЛ.
Реалу не везло, а с другой стороны везло, так как могли пропустить и больше.
P. S
Куртуа привет)
Полузащитник Эден Азар завершил встречу с «Алавесом» на 28-й минуте. Бельгиец травмировался.
«Алавес» поднялся в таблице на девятое место, опередив «Барселону». «Реал» остался четвертым.
Мадридцы проиграли третий матч в сезоне Примеры. Столько же они проиграли за весь прошлый чемпионский сезон.
В другой встрече «Севилья» справилась с «Уэской», а на матч игроки вышли в форме с десятым номером – в память о Диего Марадоне. Фото доступно ниже.
Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур
Голы: 0:1 – Перес, 5 (с пенальти); 0:2 – Хоселу, 49; 1:2 – Каземиро, 86.
Гол: 0:1 – Эн-Несири, 83.
@SevillaFC pay a moving pre-match tribute to their former No10 & captain & then honour Diego Maradona with victory pic.twitter.com/FSXwJwvMOv— FIFA.com (@FIFAcom) November 28, 2020