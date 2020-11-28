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    Примера. «Реал» дома проиграл «Алавесу», Азар травмировался; «Севилья» победила «Уэску»

    Полузащитник Эден Азар завершил встречу с «Алавесом» на 28-й минуте. Бельгиец травмировался.

    «Алавес» поднялся в таблице на девятое место, опередив «Барселону». «Реал» остался четвертым.

    Мадридцы проиграли третий матч в сезоне Примеры. Столько же они проиграли за весь прошлый чемпионский сезон.

    В другой встрече «Севилья» справилась с «Уэской», а на матч игроки вышли в форме с десятым номером – в память о Диего Марадоне. Фото доступно ниже.

    Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

    Реал – Алавес – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Перес, 5 (с пенальти); 0:2 – Хоселу, 49; 1:2 – Каземиро, 86.

    Уэска – Севилья – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эн-Несири, 83.

    Календарь Примеры

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +202

      bolel58 9 минут назад

      Интересный матч, это вам не блевотный РПЛ.
      Реалу не везло, а с другой стороны везло, так как могли пропустить и больше.
      P. S
      Куртуа привет)

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