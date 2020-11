Примера. «Реал» дома проиграл «Алавесу», Азар травмировался; «Севилья» победила «Уэску»

Полузащитник Эден Азар завершил встречу с «Алавесом» на 28-й минуте. Бельгиец травмировался.

«Алавес» поднялся в таблице на девятое место, опередив «Барселону». «Реал» остался четвертым.

Мадридцы проиграли третий матч в сезоне Примеры. Столько же они проиграли за весь прошлый чемпионский сезон.

В другой встрече «Севилья» справилась с «Уэской», а на матч игроки вышли в форме с десятым номером – в память о Диего Марадоне. Фото доступно ниже.

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Реал – Алавес – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Перес, 5 (с пенальти); 0:2 – Хоселу, 49; 1:2 – Каземиро, 86.

Уэска – Севилья – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эн-Несири, 83.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

@SevillaFC pay a moving pre-match tribute to their former No10 & captain & then honour Diego Maradona with victory pic.twitter.com/FSXwJwvMOv