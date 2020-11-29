Примера. «Реал» дома проиграл «Алавесу», Азар травмировался; «Севилья» победила «Уэску»

Полузащитник Эден Азар завершил встречу с «Алавесом» на 28-й минуте. Бельгиец травмировался.
«Алавес» поднялся в таблице на девятое место, опередив «Барселону». «Реал» остался четвертым.
Мадридцы проиграли третий матч в сезоне Примеры. Столько же они проиграли за весь прошлый чемпионский сезон.
В другой встрече «Севилья» справилась с «Уэской», а на матч игроки вышли в форме с десятым номером – в память о Диего Марадоне. Фото доступно ниже.
Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур
Голы: 0:1 – Перес, 5 (с пенальти); 0:2 – Хоселу, 49; 1:2 – Каземиро, 86.
Гол: 0:1 – Эн-Несири, 83.
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Источник: Бомбардир.ру