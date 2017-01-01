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    Баринов: «Хочу быть капитаном в «Локомотиве» и сборной России»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о желании стать капитаном своей команды, а также сборной России.

    «Если Станислав Саламович сказал, что я мог заиграть в «Локо» раньше, значит, он это видел. Надеюсь, что я интересен тренерскому штабу и самой сборной. Даже не надеюсь, а думаю, что это так.

    Честно, я не могу что-то предсказывать, но когда вернусь на поле, с каждым днeм и каждой тренировкой буду доказывать, что хочу быть капитаном сборной, а не просто игроком национальной команды. У меня есть такие амбиции. Справился бы. Почему нет.

    В «Локо» тоже хочу быть капитаном, пока я здесь. Везде хочу! Мне было удивительно, но очень приятно, когда мне позвонили и сказали: «Саламыч хочет, чтобы ты тоже был на фотосессии». Блин, подумал, как круто! Полетел с удовольствием», – сказал Баринов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +862

      O-Z 23 минуты назад

      У Дмитрия всё для этого есть, желаю удачи.

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      Рейтинг: +190

      BRAZILES 35 минут назад

      молодей баринов----меняй анониста в сборной

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      Рейтинг: +19080

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Будешь капитаном! Но только после того, как Сухина добьётся успехов в воспитательных беседах с тобой.

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      Рейтинг: +185

      FCLM_FCRM 1 час назад

      Бара будет капитаном Локомотива

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