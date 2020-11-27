Баринов: «Хочу быть капитаном в «Локомотиве» и сборной России»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о желании стать капитаном своей команды, а также сборной России.

«Если Станислав Саламович сказал, что я мог заиграть в «Локо» раньше, значит, он это видел. Надеюсь, что я интересен тренерскому штабу и самой сборной. Даже не надеюсь, а думаю, что это так.

Честно, я не могу что-то предсказывать, но когда вернусь на поле, с каждым днeм и каждой тренировкой буду доказывать, что хочу быть капитаном сборной, а не просто игроком национальной команды. У меня есть такие амбиции. Справился бы. Почему нет.

В «Локо» тоже хочу быть капитаном, пока я здесь. Везде хочу! Мне было удивительно, но очень приятно, когда мне позвонили и сказали: «Саламыч хочет, чтобы ты тоже был на фотосессии». Блин, подумал, как круто! Полетел с удовольствием», – сказал Баринов.