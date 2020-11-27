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  • Баринов: «Хочу быть капитаном в «Локомотиве» и сборной России»

Баринов: «Хочу быть капитаном в «Локомотиве» и сборной России»

27 ноября 2020, 14:14
5

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о желании стать капитаном своей команды, а также сборной России.

«Если Станислав Саламович сказал, что я мог заиграть в «Локо» раньше, значит, он это видел. Надеюсь, что я интересен тренерскому штабу и самой сборной. Даже не надеюсь, а думаю, что это так.

Честно, я не могу что-то предсказывать, но когда вернусь на поле, с каждым днeм и каждой тренировкой буду доказывать, что хочу быть капитаном сборной, а не просто игроком национальной команды. У меня есть такие амбиции. Справился бы. Почему нет.

В «Локо» тоже хочу быть капитаном, пока я здесь. Везде хочу! Мне было удивительно, но очень приятно, когда мне позвонили и сказали: «Саламыч хочет, чтобы ты тоже был на фотосессии». Блин, подумал, как круто! Полетел с удовольствием», – сказал Баринов.

  • Хавбек с конца августа восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.
  • За российскую сборную он пока провел четыре матча.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (5)
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Korsar_03
1606477830
Бара будет капитаном Локомотива
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DOCTOR PENALTY
1606479686
Будешь капитаном! Но только после того, как Сухина добьётся успехов в воспитательных беседах с тобой.
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BRAZILES
1606480026
молодей баринов----меняй анониста в сборной
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O-Z
1606480738
У Дмитрия всё для этого есть, желаю удачи.
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paracetamol
1606494303
В этой сборной любой му.дак может стать капитаном.
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