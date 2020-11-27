Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Лудогорец», «Наполи» обыграл «Риеку» и другие результаты

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Тоттенхэм», «Наполи» и «Рома» добыли сухие победы, а «Рейнджерс» с «Бенфикой» расписали результативную ничью.

Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

Тоттенхэм (Англия) – Лудогорец (Болгария) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Винисиус, 16; 2:0 – Винисиус, 34; 3:0 – Уинкс, 63; 4:0 – Моура, 73.

Наполи (Италия) – Риека (Хорватия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Анастасио (в свои ворота), 41; 2:0 – Лосано, 75.

Рейнджерс (Шотландия) – Бенфика (Португалия) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Арфилд, 7; 2:0 – Руф, 69; 2:1 – Рамуш, 78; 2:2 – Пицци, 81.

ЧФР Клуж (Румыния) – Рома (Италия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Дебелюх (в свои ворота), 49; 0:2 – Верету (с пенальти), 67.

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