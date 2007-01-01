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    Карпин: «Смерть Марадоны – трагедия спорта. Лучший игрок, которого я видел»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход из жизни экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Причиной смерти стала остановка сердца.

    «Слова тут излишни. Это лучший игрок мира до сих пор из всех, кого я видел. Как играл Пеле я, к сожалению, не видел. Потеря Марадоны это трагедия не только футбола, но и всего спорта», – сказал Карпин.

    • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
    • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

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    Источник: «Чемпионат»

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