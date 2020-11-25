Карпин: «Смерть Марадоны – трагедия спорта. Лучший игрок, которого я видел»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход из жизни экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Причиной смерти стала остановка сердца.

«Слова тут излишни. Это лучший игрок мира до сих пор из всех, кого я видел. Как играл Пеле я, к сожалению, не видел. Потеря Марадоны это трагедия не только футбола, но и всего спорта», – сказал Карпин.