Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Забили бы 25, если бы играли на полную? 100%»

Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Забили бы 25, если бы играли на полную? 100%»

25 ноября 2020, 13:58
14

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии команды после победы над «Ростовом» (10:1) в 23-м туре прошлого сезона РПЛ. Гости выставили на игру молодежный состав из-за вспышки коронавируса в основе.

— Хотите сказать: если бы «Сочи» играл на полную, то забили бы 25?

— 100%. Вспомните, как там получалось. Заболотный бьет через себя — гол. Кокорин простреливает — рикошет, гол. Дима Полоз бьет с 25 метров — и попадает в девятку. Потом молодые ребята дебютировали.

Мы говорили перед матчем об одном: играйте спокойненько, без травм, не нужно никаких сверхусилий. Так и было. А нас же после матча просто размазали непонятно за что.

Мы очень сильно пострадали в эмоционально-психологическом плане после матча с «Ростовом», не могли в себя прийти. Чудом сыграли вничью, не отрицаю, что мы еле-еле сохранили место в премьер-лиге. Нам было бы очень тяжело при неудачном результате на выезде, включая то, что произошло на финише сезона.

Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит»

Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Федотов Владимир
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1606302204
трепло
Ответить
treaner
1606302391
Позорники
Ответить
Fusballer
1606302817
Желаю, чтобы Сочи вылетели в ФНЛ в этом сезоне!
Ответить
plehanov6
1606302873
Читать противно, отмазки этого лицемера! Обосрались на всю Россию, а сейчас пытаются оправдать себя. Вряд ли это получится, это клеймо на всю их жизнь!!!
Ответить
Павелий
1606304230
Ты достал уже! Каждый раз что-то новое несёшь. Ты войдёшь в историю, как неудачник, который обыграл пацанов на 2-й день их контракта.
Ответить
Из Твери Леха
1606304794
О деградации нашего футбола можно судить и по спортивному СМИ, которые мусолят эту ситуацию уже который месяц.
Ответить
NewLife
1606312564
Этот долба@б куями продолжает мериться с детьми. Дело не в том, сколько мог забить ваш мусор в лице кокорина и болотного, а в том что вообще забили так много.
Ответить
Каратель помойников
1606313061
Вы место не чудом сохранили,а из за своей низости и подлости.
Ответить
Axe111
1606316496
Посмешище вы и так играли на 155%
Ответить
Аид666
1606318117
Это мрак, пиариться на победе над пацанами, это уже ниже плинтуса...
Ответить
Главные новости
Канчельскис: «Кто говорит, что российский чемпионат сильнее турецкого, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
3
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
9
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
5
Все новости
Все новости
Аршавин затруднился охарактеризовать рисунок игры ЦСКА
18:13
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
5
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
9
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+