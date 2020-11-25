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    Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Забили бы 25, если бы играли на полную? 100%»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии команды после победы над «Ростовом» (10:1) в 23-м туре прошлого сезона РПЛ. Гости выставили на игру молодежный состав из-за вспышки коронавируса в основе.

    — Хотите сказать: если бы «Сочи» играл на полную, то забили бы 25?

    — 100%. Вспомните, как там получалось. Заболотный бьет через себя — гол. Кокорин простреливает — рикошет, гол. Дима Полоз бьет с 25 метров — и попадает в девятку. Потом молодые ребята дебютировали.

    Мы говорили перед матчем об одном: играйте спокойненько, без травм, не нужно никаких сверхусилий. Так и было. А нас же после матча просто размазали непонятно за что.

    Мы очень сильно пострадали в эмоционально-психологическом плане после матча с «Ростовом», не могли в себя прийти. Чудом сыграли вничью, не отрицаю, что мы еле-еле сохранили место в премьер-лиге. Нам было бы очень тяжело при неудачном результате на выезде, включая то, что произошло на финише сезона.

    Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит»

    Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +469

      plehanov6 20 минут назад

      Читать противно, отмазки этого лицемера! Обосрались на всю Россию, а сейчас пытаются оправдать себя. Вряд ли это получится, это клеймо на всю их жизнь!!!

      0
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      Рейтинг: +572

      Fusballer 20 минут назад

      Желаю, чтобы Сочи вылетели в ФНЛ в этом сезоне!

      2
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      Рейтинг: -1157

      Бoрат 23 минуты назад

      А если бы во дворе вышли играть , то там бы и 50 !!! пацанам бы вкорячили . Знай наших !!! А что в сборной не получается , так там взрослых дядек против наших выпускают , да и дядьки то всё какие то умелые попадаются . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +23

      treaner 28 минут назад

      Позорники

      1
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      Рейтинг: +5103

      nik55 31 минуту назад

      трепло

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