Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Забили бы 25, если бы играли на полную? 100%»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии команды после победы над «Ростовом» (10:1) в 23-м туре прошлого сезона РПЛ. Гости выставили на игру молодежный состав из-за вспышки коронавируса в основе.

— Хотите сказать: если бы «Сочи» играл на полную, то забили бы 25?

— 100%. Вспомните, как там получалось. Заболотный бьет через себя — гол. Кокорин простреливает — рикошет, гол. Дима Полоз бьет с 25 метров — и попадает в девятку. Потом молодые ребята дебютировали.

Мы говорили перед матчем об одном: играйте спокойненько, без травм, не нужно никаких сверхусилий. Так и было. А нас же после матча просто размазали непонятно за что.

Мы очень сильно пострадали в эмоционально-психологическом плане после матча с «Ростовом», не могли в себя прийти. Чудом сыграли вничью, не отрицаю, что мы еле-еле сохранили место в премьер-лиге. Нам было бы очень тяжело при неудачном результате на выезде, включая то, что произошло на финише сезона.

Федотов – о 10:1 с «Ростовом»: «Выходящим на замену свои же говорили: «Не забивайте, хватит»

Заболотный – о 10:1 с «Ростовом»: «Была реакция, будто мы совершили преступление»