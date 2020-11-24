Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Милонов написал официальное письмо в поддержку избившего судью Широкова

Депутат Милонов написал официальное письмо в поддержку избившего судью Широкова

24 ноября 2020, 16:40
8

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал официальное письмом в поддержку экс-капитана сборной России Романа Широкова, избившего футбольного арбитра Никиту Данченкова.

«Я знаком с Широковым Романом Николаевичем на протяжении длительного времени. За время нашего общения он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, как порядочный, честный и добрый человек. На иждивении у него находятся пожилые родители, требующие постоянного ухода, в том числе постоянно финансовой поддержки со стороны сына, двое малолетних детей, а также жена, которая в настоящее время не имеет постоянного заработка, и ее пожилые родители.

По роду своей деятельности Широков уделяет много времени популяризации спорта в России и здорового образа жизни, в том числе в молодежной среде. Является выдающимся спортсменом, многократно подтверждавшим высокие достижения отечественной футбольной школы в российском и международном спорте. Многократный чемпион и призер, заслуженный мастер спорта России, внесший заметный вклад в развитие российского футбола.

В настоящее время известно, что Широков является фигурантом уголовного дела, связанного с нанесением им телесных повреждений судье в ходе футбольного матча любительской лиги. Могу подтвердить, что Широков глубоко и искренне раскаивается в содеянном и уже неоднократно приносил свои извинения потерпевшему, в том числе и публично.

Учитывая заслуги Широкова перед обществом и страной, его образ жизни и отношение к содеянному, я полагаю, что он может исправиться без назначения ему строгого наказания в виде лишения свободы и изоляции от общества. В связи с изложенным, я прошу при рассмотрении уголовного дела по обвинению Широкова по существу принять во внимание все приведенные мною факты и приобщить данный документ к материалам дела в качестве характеризующего Широкова исключительно с положительной стороны», – говорится в обращении Милонова к дознавателю.

  • Дело Широкова рассмотрят 25 ноября в Судебном участке мирового судьи № 105.
  • Против Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
  • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.
  • Сторона Данченкова настаивает на переквалификации дела и расследовании по статье 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Источник: Sport24
Любительский футбол Широков Роман
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1606226502
шероков довыеживался.. пусь поочкует, может в след раз будет следить за собой а не врубать быдлана... ему бы условку всадить и штраф, миллионов 10 - самое то!
Ответить
Andreykko
1606228670
Это тот что недавно предлогал приравнять 30ти летних неженатых мужиков к геям?) Очень авторитетное мнение) видно защита других людей оказалась не по карману
Ответить
general.lizyukov
1606228709
Заслуги перед страной? Перечислите, пожалуйста, меня склероз подводит. ефремова ещё попроси простить, с.ка
Ответить
Сильвербой
1606228857
Вам бы, ублюдкам, своим делом заниматься, а быдлом пусть занимаются правоохранительные органы!!! Больше дел нет в стране, как онаниста и дебошира обсуждать и прикрывать!!!
Ответить
Нам не нужен такой футбол
1606232621
Казнить, нельзя помиловать!!!
Ответить
ivany4
1606232706
Судя по тому, сколько у него на иждивении находится людей, ему не в футбол гонять, а делом заниматься. Помниться у него еще и основная работа есть. И как все успевает??? А вообще-то, негоже госслужащим заниматься "общественной" работой по выгораживанию кого бы то не было. Нравится это дело, - иди в адвокаты.
Ответить
Павелий
1606232886
Милонов: "По роду своей деятельности Широков уделяет много времени популяризации спорта в России и здорового образа жизни, в том числе в молодежной среде." Широков: "Дома сиди, ё*т*!"
Ответить
Hektor 84
1606236686
Дегенерат выгораживает ему подобного
Ответить
Главные новости
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
1
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
8
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
5
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Все новости
Все новости
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
5
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
15:13
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
ФотоВоспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
14:00
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
4
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
13:31
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
9
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
12:48
2
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+