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    Депутат Милонов написал официальное письмо в поддержку избившего судью Широкова

    Депутат Госдумы Виталий Милонов написал официальное письмом в поддержку экс-капитана сборной России Романа Широкова, избившего футбольного арбитра Никиту Данченкова.

    «Я знаком с Широковым Романом Николаевичем на протяжении длительного времени. За время нашего общения он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, как порядочный, честный и добрый человек. На иждивении у него находятся пожилые родители, требующие постоянного ухода, в том числе постоянно финансовой поддержки со стороны сына, двое малолетних детей, а также жена, которая в настоящее время не имеет постоянного заработка, и ее пожилые родители.

    По роду своей деятельности Широков уделяет много времени популяризации спорта в России и здорового образа жизни, в том числе в молодежной среде. Является выдающимся спортсменом, многократно подтверждавшим высокие достижения отечественной футбольной школы в российском и международном спорте. Многократный чемпион и призер, заслуженный мастер спорта России, внесший заметный вклад в развитие российского футбола.

    В настоящее время известно, что Широков является фигурантом уголовного дела, связанного с нанесением им телесных повреждений судье в ходе футбольного матча любительской лиги. Могу подтвердить, что Широков глубоко и искренне раскаивается в содеянном и уже неоднократно приносил свои извинения потерпевшему, в том числе и публично.

    Учитывая заслуги Широкова перед обществом и страной, его образ жизни и отношение к содеянному, я полагаю, что он может исправиться без назначения ему строгого наказания в виде лишения свободы и изоляции от общества. В связи с изложенным, я прошу при рассмотрении уголовного дела по обвинению Широкова по существу принять во внимание все приведенные мною факты и приобщить данный документ к материалам дела в качестве характеризующего Широкова исключительно с положительной стороны», – говорится в обращении Милонова к дознавателю.

    • Дело Широкова рассмотрят 25 ноября в Судебном участке мирового судьи № 105.
    • Против Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
    • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.
    • Сторона Данченкова настаивает на переквалификации дела и расследовании по статье 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6659

      Сильвербой 6 минут назад

      Вам бы, ублюдкам, своим делом заниматься, а быдлом пусть занимаются правоохранительные органы!!! Больше дел нет в стране, как онаниста и дебошира обсуждать и прикрывать!!!

      0
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      Рейтинг: +2615

      general.lizyukov 9 минут назад

      Заслуги перед страной? Перечислите, пожалуйста, меня склероз подводит.
      ефремова ещё попроси простить, с.ка

      0
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      Рейтинг: +12

      Andreykko 9 минут назад

      Это тот что недавно предлогал приравнять 30ти летних неженатых мужиков к геям?) Очень авторитетное мнение) видно защита других людей оказалась не по карману

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      Рейтинг: -190

      Alex_MI_5 13 минут назад

      Т.е. депутатов слегка стулом - это 1.5 года, а бутсами в голову со всей дури - понять и простить?

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      Рейтинг: +7152

      alp 46 минут назад

      шероков довыеживался.. пусь поочкует, может в след раз будет следить за собой а не врубать быдлана... ему бы условку всадить и штраф, миллионов 10 - самое то!

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