Депутат Милонов написал официальное письмо в поддержку избившего судью Широкова

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал официальное письмом в поддержку экс-капитана сборной России Романа Широкова, избившего футбольного арбитра Никиту Данченкова.

«Я знаком с Широковым Романом Николаевичем на протяжении длительного времени. За время нашего общения он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, как порядочный, честный и добрый человек. На иждивении у него находятся пожилые родители, требующие постоянного ухода, в том числе постоянно финансовой поддержки со стороны сына, двое малолетних детей, а также жена, которая в настоящее время не имеет постоянного заработка, и ее пожилые родители.

По роду своей деятельности Широков уделяет много времени популяризации спорта в России и здорового образа жизни, в том числе в молодежной среде. Является выдающимся спортсменом, многократно подтверждавшим высокие достижения отечественной футбольной школы в российском и международном спорте. Многократный чемпион и призер, заслуженный мастер спорта России, внесший заметный вклад в развитие российского футбола.

В настоящее время известно, что Широков является фигурантом уголовного дела, связанного с нанесением им телесных повреждений судье в ходе футбольного матча любительской лиги. Могу подтвердить, что Широков глубоко и искренне раскаивается в содеянном и уже неоднократно приносил свои извинения потерпевшему, в том числе и публично.

Учитывая заслуги Широкова перед обществом и страной, его образ жизни и отношение к содеянному, я полагаю, что он может исправиться без назначения ему строгого наказания в виде лишения свободы и изоляции от общества. В связи с изложенным, я прошу при рассмотрении уголовного дела по обвинению Широкова по существу принять во внимание все приведенные мною факты и приобщить данный документ к материалам дела в качестве характеризующего Широкова исключительно с положительной стороны», – говорится в обращении Милонова к дознавателю.