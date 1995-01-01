Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Крыховяк – о Лиге чемпионов: «Считаю, «Локомотив» движется в верном направлении»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.

    «Как в «Локомотиве» относятся к Лиге чемпионов? Для нас это задача номер один. Для развития клуба жизненно важно участвовать в столь престижном турнире. Именно поэтому ты хочешь выкладываться по максимуму и доказывать, что заслуживаешь право играть в Лиге чемпионов. Что ты попал туда не благодаря удаче или каким-то другим случайным обстоятельствам. Я считаю, наша команда движется в верном направлении. Мы развиваемся, и для нас очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов», – сказал Крыховяк.

    • В среду, 25 ноября, «Локо» сыграет с «Атлетико».
    • Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80732
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru