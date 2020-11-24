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  • Крыховяк – о Лиге чемпионов: «Считаю, «Локомотив» движется в верном направлении»

Крыховяк – о Лиге чемпионов: «Считаю, «Локомотив» движется в верном направлении»

24 ноября 2020, 14:19
1

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.

«Как в «Локомотиве» относятся к Лиге чемпионов? Для нас это задача номер один. Для развития клуба жизненно важно участвовать в столь престижном турнире. Именно поэтому ты хочешь выкладываться по максимуму и доказывать, что заслуживаешь право играть в Лиге чемпионов. Что ты попал туда не благодаря удаче или каким-то другим случайным обстоятельствам. Я считаю, наша команда движется в верном направлении. Мы развиваемся, и для нас очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов», – сказал Крыховяк.

  • В среду, 25 ноября, «Локо» сыграет с «Атлетико».
  • Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Источник: сайт УЕФА
Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (1)
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portero
1606223556
Поглядим движение в ближайшем матче... результат пожалуй можно предсказать...
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