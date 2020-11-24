Крыховяк – о Лиге чемпионов: «Считаю, «Локомотив» движется в верном направлении»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.

«Как в «Локомотиве» относятся к Лиге чемпионов? Для нас это задача номер один. Для развития клуба жизненно важно участвовать в столь престижном турнире. Именно поэтому ты хочешь выкладываться по максимуму и доказывать, что заслуживаешь право играть в Лиге чемпионов. Что ты попал туда не благодаря удаче или каким-то другим случайным обстоятельствам. Я считаю, наша команда движется в верном направлении. Мы развиваемся, и для нас очень важно каждый сезон играть в Лиге чемпионов», – сказал Крыховяк.