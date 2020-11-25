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  • Лига чемпионов. Иммобиле оформил дубль и удвоил преимущество «Лацио» над «Зенитом»

Лига чемпионов. Иммобиле оформил дубль и удвоил преимущество «Лацио» над «Зенитом»

25 ноября 2020, 00:13
43

«Зенит» играет в Риме с «Лацио» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Уже на третьей минуте мяч в ворота «Зенита» забил Чиро Иммобиле.

На 22-й минуте преимущество «Лацио» удвоил Марко Пароло. Спустя три минуты разницу в счете сократил форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Через 10 минут после начала второго тайма дубль оформил Иммобиле. Он забил с пенальти.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Лацио
Комментарии (43)
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mamba9090909
1606203490
Зениту только удачи! Зенит ЧЕМПИОН!!!!!
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Боцман59rus
1606210595
Все правильно, порнуха только после 23.00
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neveldomha
1606213242
Какое то засилье сайта сексуально озабоченными писаками с очень и очень пониженной самооценкой. Стоило бы админу как то навести порядок на футбольной территории. А то я как то начинаю сомневаться в спортивной ориентации самого сайта.
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bzfar
1606248617
Уже начались соревнования кто раньше забьет российским клубам
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almanev
1606248821
Это вам не писюн на камеру дергать
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житель СПб
1606248985
После всего, да и предыдущего матча Краснодара, да и такого замечательного начала, и смотреть дальше не хочется. Пойду-ка я лучше спать! Всем удачи!
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Боцман59rus
1606249214
Чердак уже начал отмазывать бомжей, умудряясь комментировать матч, с языком в заднице у газпрома
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Enter2006
1606249405
Как щенков, 2:0
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Нам не нужен такой футбол
1606249581
Членом подработал и забил
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FanatSerj
1606251230
Явно получше мертвого Заболотного и никакущего Берга.
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