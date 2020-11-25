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    Лига чемпионов. Иммобиле оформил дубль и удвоил преимущество «Лацио» над «Зенитом»

    «Зенит» играет в Риме с «Лацио» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Уже на третьей минуте мяч в ворота «Зенита» забил Чиро Иммобиле.

    На 22-й минуте преимущество «Лацио» удвоил Марко Пароло. Спустя три минуты разницу в счете сократил форвард «Зенита» Артем Дзюба.

    Через 10 минут после начала второго тайма дубль оформил Иммобиле. Он забил с пенальти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2020 00:13
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +592

      rattyboy 25 ноября 2020, 01:18

      Семак походу в книгу Гинесса попасть решил, за количество пасов назад за один матч!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 25 ноября 2020, 01:03

      Опорная зона нулевая была. Семак, ты где?

      0
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      Рейтинг: +80

      aleks 265814 25 ноября 2020, 00:26

      Да нет никакой надежды ,уже 1-3 и характер у зины не такой как у Спартака.Наверно будет 4-1 .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 24 ноября 2020, 23:53

      Явно получше мертвого Заболотного и никакущего Берга.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 24 ноября 2020, 23:38

      а небыло ли там игры рукой????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > alp 24 ноября 2020, 23:42

      Конечно была, вся страна видела

      4
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      Рейтинг: +5330

      ААМ 24 ноября 2020, 23:31

      Мало шансов у Зенита. Опять же тэмп, физика и техника.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > ААМ 24 ноября 2020, 23:40

      Не переживай, завтра Локоматьих побьет рекорд и пропустит во время исполнения гимна ЛЧ

      3
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      Рейтинг: +129

      Нам не нужен такой футбол 24 ноября 2020, 23:26

      Членом подработал и забил

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Нам не нужен такой футбол 24 ноября 2020, 23:28

      Не зря писюн тренировал

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6134

      Enter2006 > Боцман59rus 24 ноября 2020, 23:30

      Пока в правила не ввели нарушение за "игру писюном", можно пользоваться )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6134

      Enter2006 24 ноября 2020, 23:23

      Как щенков, 2:0

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 > Enter2006 24 ноября 2020, 23:25

      Почему как?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 ноября 2020, 23:20

      Чердак уже начал отмазывать бомжей, умудряясь комментировать матч, с языком в заднице у газпрома

      4
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      Рейтинг: +18261

      житель СПб 24 ноября 2020, 23:16

      После всего, да и предыдущего матча Краснодара, да и такого замечательного начала, и смотреть дальше не хочется. Пойду-ка я лучше спать! Всем удачи!

      5
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > житель СПб 24 ноября 2020, 23:23

      уже 0:2 ... тоже пора идти спать(((

      3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > bzfar 24 ноября 2020, 23:25

      не успел пойти спать... 1:2... Интрига

      3
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