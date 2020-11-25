Лига чемпионов. Иммобиле оформил дубль и удвоил преимущество «Лацио» над «Зенитом»

«Зенит» играет в Риме с «Лацио» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Уже на третьей минуте мяч в ворота «Зенита» забил Чиро Иммобиле.
На 22-й минуте преимущество «Лацио» удвоил Марко Пароло. Спустя три минуты разницу в счете сократил форвард «Зенита» Артем Дзюба.
Через 10 минут после начала второго тайма дубль оформил Иммобиле. Он забил с пенальти.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Клуб из Санкт-Петербурга замыкает таблицу группы F. «Лацио» второй.
Источник: Бомбардир.ру