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    Кузяев, Сутормин и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом»; Швец, Полярус и Мелкадзе сыграют у грозненцев

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на очный матч 15-го тура РПЛ.

    «Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба.

    • Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене».
    • Начало – в 16:30 по московскому времени.
    • По итогам 14 туров «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» – второе.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +979

      нейтральныйкакникто 1 час назад

      Удачи и победы Ахмату,. Талалаев , докажи что ты хороший тренер, нейтрализуйте пешехода - рукоблуда......

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      Рейтинг: +4265

      BarStep > нейтральныйкакникто 1 час назад

      Ну да, ты точно - нейтральный как ни кто.. Ну прям нейтральнее не бывает..

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      Рейтинг: +11927

      Garrincha58 1 час назад

      Ахмат надерёт одно место Дзюбе и К

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      Рейтинг: +10655

      Skull_Boy 1 час назад

      Ой, а где Оздоев неужели и до Семака дошло, что он полный лось, осталось родить когда еще одна извилина у Сережи заработает и посадит на банку Кузяева, а там и Ерохина в ФНЛ отправят

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      Рейтинг: +10844

      alarm > Skull_Boy 1 час назад

      херасе, ты дебил.

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