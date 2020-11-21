Кузяев, Сутормин и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом»; Швец, Полярус и Мелкадзе сыграют у грозненцев

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на очный матч 15-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба.
- Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
- По итогам 14 туров «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» – второе.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ