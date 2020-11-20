Фомин – перед дерби со «Спартаком»: «Самая важная игра. Надо побеждать»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Спартака». Для него это важнейшая игра.

«Дерби со «Спартаком» – особые эмоции? Скоро прочувствую это на поле. Уже все подогревают интерес, самая важная игра. Хочется принять участие. Жаль, что будет неполный стадион. Но читал, что пустят семь тысяч зрителей, уверен, будет классная атмосфера. Мы сейчас набрали ход, получаем удовольствие от футбола. Надо продолжать в том же духе и побеждать.

В детстве тренировался в «Спартаке»? Чуть-чуть побыл там, остались друзья. Особых чувств к «Спартаку» не испытываю. Было и было. Освоился ли в «Динамо»? Всe очень быстро сложилось, только приехал, сразу начался чемпионат. Даже Москву ещe не посмотрел, был только на Красной площади и на Воробьeвых горах. А так толком ещe никуда не выбирался. Только игры, подготовка к ним, переезды», – сказал футболист.