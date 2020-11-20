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  • Фомин – перед дерби со «Спартаком»: «Самая важная игра. Надо побеждать»

Фомин – перед дерби со «Спартаком»: «Самая важная игра. Надо побеждать»

20 ноября 2020, 23:57
4

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Спартака». Для него это важнейшая игра.

«Дерби со «Спартаком» – особые эмоции? Скоро прочувствую это на поле. Уже все подогревают интерес, самая важная игра. Хочется принять участие. Жаль, что будет неполный стадион. Но читал, что пустят семь тысяч зрителей, уверен, будет классная атмосфера. Мы сейчас набрали ход, получаем удовольствие от футбола. Надо продолжать в том же духе и побеждать.

В детстве тренировался в «Спартаке»? Чуть-чуть побыл там, остались друзья. Особых чувств к «Спартаку» не испытываю. Было и было. Освоился ли в «Динамо»? Всe очень быстро сложилось, только приехал, сразу начался чемпионат. Даже Москву ещe не посмотрел, был только на Красной площади и на Воробьeвых горах. А так толком ещe никуда не выбирался. Только игры, подготовка к ним, переезды», – сказал футболист.

  • Встреча состоится завтра, 21 ноября.
  • «Спартак» идет в РПЛ третьим.
  • «Динамо» в случае победы его опередит.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Фомин Даниил
Комментарии (4)
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Томик
1605911756
Только ноги не ломайте.
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_Marqella_
1605923550
Почему то букмекеры в Спартак не верят...или может знают чего...ничейка 1-1 прослеживается.....ставка на то что Спартак забьёт больше 1.5... 2.32...что то они знают...ну после матча узнаем а так желаю обеям командам победы...
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nik55
1605953450
мечтать не вредно
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