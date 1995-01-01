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    Нойер: «Боатенг, Мюллер и Хуммельс могли бы помочь, но Леву виднее»

    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер назвал футболистов, которые могли бы помочь немецкой сборной в матче Лиги наций с Испанией (0:6).

    «Боатенг, Мюллер и Хуммельс могли бы нам помочь, они часто доказывали это в прошлом. Ни один из них не завершил карьеру в сборной Германии.

    Вызывать их в сборную или нет – непростой вопрос. Давайте подождем и посмотрим, как все будет развиваться. Лев главный, ему виднее», – сказал Нойер.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      fabo21 6 минут назад

      tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

      0
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      Рейтинг: +43

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Лев, уже себя изжил, ему надо было уйти еще в 2014 году, его эксперименты с составом это просто цирк, получили 6 банок, и еще выеживается, Мюллер не нужен, хумельс не нужен

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      Рейтинг: +103

      Dob13 > BlackMurderDeco 1 час назад

      Согласен. После евро 2016 это было уже начало конца. Мюллер с Боатенгом ему не нужен стал, а мертвого Гомеса держал до последнего

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