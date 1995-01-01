tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер назвал футболистов, которые могли бы помочь немецкой сборной в матче Лиги наций с Испанией (0:6).
«Боатенг, Мюллер и Хуммельс могли бы нам помочь, они часто доказывали это в прошлом. Ни один из них не завершил карьеру в сборной Германии.
Вызывать их в сборную или нет – непростой вопрос. Давайте подождем и посмотрим, как все будет развиваться. Лев главный, ему виднее», – сказал Нойер.
- Нойер пропустил шесть мячей впервые в карьере.
- Сборная Германии потерпела самое крупное поражение в официальных матчах.