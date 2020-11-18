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  • Нойер: «Боатенг, Мюллер и Хуммельс могли бы помочь, но Леву виднее»

Нойер: «Боатенг, Мюллер и Хуммельс могли бы помочь, но Леву виднее»

18 ноября 2020, 18:24
5

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер назвал футболистов, которые могли бы помочь немецкой сборной в матче Лиги наций с Испанией (0:6).

«Боатенг, Мюллер и Хуммельс могли бы нам помочь, они часто доказывали это в прошлом. Ни один из них не завершил карьеру в сборной Германии.

Вызывать их в сборную или нет – непростой вопрос. Давайте подождем и посмотрим, как все будет развиваться. Лев главный, ему виднее», – сказал Нойер.

Источник: твиттер Bayern & Germany
Лига наций Германия Хуммельс Матс Нойер Мануэль Боатенг Джером Мюллер Томас Лев Йоахим
Комментарии (5)
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BlackMurderDeco
1605714053
Лев, уже себя изжил, ему надо было уйти еще в 2014 году, его эксперименты с составом это просто цирк, получили 6 банок, и еще выеживается, Мюллер не нужен, хумельс не нужен
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a s
1605727237
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sploshnovalena
1605731737
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zigbert
1605783313
После таких поражений есть пища для размышлений. Наверняка Лев знает слабые места своей сборной. Посмотрим какое решение примет тренер?
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