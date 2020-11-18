Нойер: «Боатенг, Мюллер и Хуммельс могли бы помочь, но Леву виднее»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер назвал футболистов, которые могли бы помочь немецкой сборной в матче Лиги наций с Испанией (0:6).

«Боатенг, Мюллер и Хуммельс могли бы нам помочь, они часто доказывали это в прошлом. Ни один из них не завершил карьеру в сборной Германии.

Вызывать их в сборную или нет – непростой вопрос. Давайте подождем и посмотрим, как все будет развиваться. Лев главный, ему виднее», – сказал Нойер.