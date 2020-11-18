Федун: «Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к Константину Бескову.

Бесков тренировал московский клуб с 1977 по 1988 год.

Сегодня ему исполнилось бы 100 лет.

«Поздравляю всех спартаковцев со 100-летним юбилеем Константина Ивановича Бескова – одной из главных легенд клуба.

Выдающийся тренер сформировал комбинационный атакующий стиль игры, который в «Спартаке» всегда особенно ценился. Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!

Надеюсь, что в нашем футболе появятся новые харизматичные тренеры, герои будущих поколений, вдохновленные примером Константина Ивановича», – сказал Федун.