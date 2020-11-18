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  • Федун: «Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!»

Федун: «Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!»

18 ноября 2020, 12:33
4

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к Константину Бескову.

  • Бесков тренировал московский клуб с 1977 по 1988 год.
  • Сегодня ему исполнилось бы 100 лет.

«Поздравляю всех спартаковцев со 100-летним юбилеем Константина Ивановича Бескова – одной из главных легенд клуба.

Выдающийся тренер сформировал комбинационный атакующий стиль игры, который в «Спартаке» всегда особенно ценился. Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!

Надеюсь, что в нашем футболе появятся новые харизматичные тренеры, герои будущих поколений, вдохновленные примером Константина Ивановича», – сказал Федун.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (4)
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NewLife
1605694120
Сейчас некоторые футболисты позволяют себе огрызаться в ответ на слова тернера, корчить рожу, уходя с поля. При таких советских тренерах, как футбольный Бесков и хоккейный Тарасов, такое было просто не мыслимо, тогда играли за майку, а не за деньги. Сейчас деньги, лимиты, псевдо патриотическое балабольство комментаторов и гнилое спортивное руководство избаловали игроков. Смотреть на игру сборной становится просто неприятно.
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житель СПб
1605698272
Не поспоришь! И меня влюбил! Это уже потом появилась Барселона с ее тики-таки, а сначала был спартаковский фирменный стиль - очень на это похожий.
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vladimirtworogow
1605698702
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам===---- http://bit.do/xznakom
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vladimir-7
1605700267
Помню К.И.Бескова в ФШМ, сейчас бы Бескова главным тренером в сборную России. Но увы, обратно только поезда ходят.
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