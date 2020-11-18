Федун: «Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!»

Сейчас некоторые футболисты позволяют себе огрызаться в ответ на слова тернера, корчить рожу, уходя с поля. При таких советских тренерах, как футбольный Бесков и хоккейный Тарасов, такое было просто не мыслимо, тогда играли за майку, а не за деньги. Сейчас деньги, лимиты, псевдо патриотическое балабольство комментаторов и гнилое спортивное руководство избаловали игроков. Смотреть на игру сборной становится просто неприятно.
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к Константину Бескову.
- Бесков тренировал московский клуб с 1977 по 1988 год.
- Сегодня ему исполнилось бы 100 лет.
«Поздравляю всех спартаковцев со 100-летним юбилеем Константина Ивановича Бескова – одной из главных легенд клуба.
Выдающийся тренер сформировал комбинационный атакующий стиль игры, который в «Спартаке» всегда особенно ценился. Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!
Надеюсь, что в нашем футболе появятся новые харизматичные тренеры, герои будущих поколений, вдохновленные примером Константина Ивановича», – сказал Федун.