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    Федун: «Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к Константину Бескову.

    • Бесков тренировал московский клуб с 1977 по 1988 год.
    • Сегодня ему исполнилось бы 100 лет.

    «Поздравляю всех спартаковцев со 100-летним юбилеем Константина Ивановича Бескова – одной из главных легенд клуба.

    Выдающийся тренер сформировал комбинационный атакующий стиль игры, который в «Спартаке» всегда особенно ценился. Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!

    Надеюсь, что в нашем футболе появятся новые харизматичные тренеры, герои будущих поколений, вдохновленные примером Константина Ивановича», – сказал Федун.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5157

      NewLife 46 минут назад

      Сейчас некоторые футболисты позволяют себе огрызаться в ответ на слова тернера, корчить рожу, уходя с поля. При таких советских тренерах, как футбольный Бесков и хоккейный Тарасов, такое было просто не мыслимо, тогда играли за майку, а не за деньги. Сейчас деньги, лимиты, псевдо патриотическое балабольство комментаторов и гнилое спортивное руководство избаловали игроков. Смотреть на игру сборной становится просто неприятно.

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