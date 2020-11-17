Павлюченко – о матче со Словенией в 2009-м: «Просто обосрались. Стыдно было выйти на улицу после этого матча»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями об ответном матче квалификации чемпионата мира-2010 со сборной Словенией (0:1).
«Помню, когда мы уезжали со стадиона, в нас камни летели от наших болельщиков. Орали всякие гадости, кидали в автобус. Я после этого матча не мог выйти на улицу. Стыдно было выйти. Просто обосрались.
Может, какая-то неуверенность была у нас. Играем на выезде, стадион маленький, поляна маленькая, трибуны орут, как-то некомфортно. Сразу с первых минут было видно, что не настроились, чего-то не хватало. Может быть, боязнь за результат была.
Это самое ужасное футбольное воспоминание», – сказал Павлюченко.
- Россия не попала на ЧМ-2010, уступив Словении по итогам двух матчей (2:1, 0:1).
Источник: ютуб-канал МЯЧ Production