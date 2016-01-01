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    The Athletic: «Ливерпуль» не будет никого покупать зимой

    «Ливерпуль» не собирается подписывать новичков во время зимнего трансферного окна, утверждает The Athletic.

    По информации источника, руководство клуба и главный тренер Юрген Клопп договорились, что в январе усиления состава не будет, но зато следующим летом мерсисайдцы совершат несколько серьезных сделок.

    С проблемами в центре обороны, обусловленными травмами Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, условлено бороться внутренними резервами.

    • «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ по итогам восьми туров.
    • В Лиге чемпионов команда стартовала с трех побед с общим счетом 8:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11888

      Garrincha58 12 минут назад

      у них там свои заморочки нам пофиг и я уверен никто в Англии не станет писать купит зимой Спартак или ЦСКА кого нибудь тем более обсуждать это англосаксы не будут а нам тут всякую чушь пихают особенно кто и когда дрочит или самогонку бухает

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      Рейтинг: +10568

      Skull_Boy 1 час назад

      И правильно у вас там молодняк топовый уже, что голландец, что свой англичанин

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