The Athletic: «Ливерпуль» не будет никого покупать зимой

«Ливерпуль» не собирается подписывать новичков во время зимнего трансферного окна, утверждает The Athletic.

По информации источника, руководство клуба и главный тренер Юрген Клопп договорились, что в январе усиления состава не будет, но зато следующим летом мерсисайдцы совершат несколько серьезных сделок.

С проблемами в центре обороны, обусловленными травмами Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, условлено бороться внутренними резервами.