The Athletic: «Ливерпуль» не будет никого покупать зимой

«Ливерпуль» не собирается подписывать новичков во время зимнего трансферного окна, утверждает The Athletic.
По информации источника, руководство клуба и главный тренер Юрген Клопп договорились, что в январе усиления состава не будет, но зато следующим летом мерсисайдцы совершат несколько серьезных сделок.
С проблемами в центре обороны, обусловленными травмами Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, условлено бороться внутренними резервами.
- «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ по итогам восьми туров.
- В Лиге чемпионов команда стартовала с трех побед с общим счетом 8:0.
Источник: The Athletic