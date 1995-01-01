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    Терри может возглавить «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» рассматривает вариант с приглашением Джона Терри на пост главного тренера команды.

    Клуб из Чемпионшипа уволил Филиппа Коку, после чего команду возглавил ее капитан Уэйн Руни, но его назначение носит временный характер.

    По информации Daily Mail, один из кандидатов, рассматриваемых «Дерби Каунти», – это Терри, который с октября 2018 года входит в тренерский штаб «Астон Виллы», но при этом самостоятельного опыта работы не имеет.

    • «Дерби» набрал шесть очков в 11 турах Чемпионшипа.
    • Команда занимает последнее место в турнирной таблице первенства.

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    Источник: Daily Mail

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