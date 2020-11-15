Депутат Лебедев: «Заболотный не Дзюба, а Семенов, откровенно, поднасрал»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

«Поражение всегда неприятно, для любой игры. В целом сборная оставила приятное впечатление, можно было бы рассчитывать на более положительный результат, если бы играли в равных составах. Но Заболотный не Дзюба, а Семенов, откровенно, поднасрал. Абсолютно необязательное удаление с красной карточкой. Не было ничего особенного, можно было бы пропустить турка. Если бы он и забил, дальше мы были в равных составах, и Россия могла выиграть матч. Что случилось, то случилось, Черчесову есть над чем подумать, есть время на подготовку к Сербии. У нас есть возможности сохранить свои позиции в Лиге наций, еще не все потеряно.

К судейству сегодня нет никаких претензий. Красная карточка по делу – Семенов был крайним, и это фол последней надежды. Андрей получил заслуженно. В эпизоде с пенальти скажу так: решение на поле принимает судья, а мы сидим на диване и можем долго спорить, просмотрев 50 повторов. Решение судьи принимается в доли секунд. Ошибка с пенальти была не такой ярко выраженной, чтобы обвинять в какой-то предвзятости», – сказал Лебедев.