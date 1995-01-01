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    Депутат Лебедев: «Заболотный не Дзюба, а Семенов, откровенно, поднасрал»

    Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

    «Поражение всегда неприятно, для любой игры. В целом сборная оставила приятное впечатление, можно было бы рассчитывать на более положительный результат, если бы играли в равных составах. Но Заболотный не Дзюба, а Семенов, откровенно, поднасрал. Абсолютно необязательное удаление с красной карточкой. Не было ничего особенного, можно было бы пропустить турка. Если бы он и забил, дальше мы были в равных составах, и Россия могла выиграть матч. Что случилось, то случилось, Черчесову есть над чем подумать, есть время на подготовку к Сербии. У нас есть возможности сохранить свои позиции в Лиге наций, еще не все потеряно.

    К судейству сегодня нет никаких претензий. Красная карточка по делу – Семенов был крайним, и это фол последней надежды. Андрей получил заслуженно. В эпизоде с пенальти скажу так: решение на поле принимает судья, а мы сидим на диване и можем долго спорить, просмотрев 50 повторов. Решение судьи принимается в доли секунд. Ошибка с пенальти была не такой ярко выраженной, чтобы обвинять в какой-то предвзятости», – сказал Лебедев.

    • Россияне играли в меньшинстве с 24-й минуты – прямую красную карточку за фол последней надежды получил Андрей Семенов.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча Турция – Россия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9052

      paracetamol 7 минут назад

      А депутата Лебедева держит в Думе папа, он уже так поднасрал всем, что надо выгонять! А сын юриста не дает.

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