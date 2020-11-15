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  • Депутат Лебедев: «Заболотный не Дзюба, а Семенов, откровенно, поднасрал»

Депутат Лебедев: «Заболотный не Дзюба, а Семенов, откровенно, поднасрал»

15 ноября 2020, 22:52
17

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

«Поражение всегда неприятно, для любой игры. В целом сборная оставила приятное впечатление, можно было бы рассчитывать на более положительный результат, если бы играли в равных составах. Но Заболотный не Дзюба, а Семенов, откровенно, поднасрал. Абсолютно необязательное удаление с красной карточкой. Не было ничего особенного, можно было бы пропустить турка. Если бы он и забил, дальше мы были в равных составах, и Россия могла выиграть матч. Что случилось, то случилось, Черчесову есть над чем подумать, есть время на подготовку к Сербии. У нас есть возможности сохранить свои позиции в Лиге наций, еще не все потеряно.

К судейству сегодня нет никаких претензий. Красная карточка по делу – Семенов был крайним, и это фол последней надежды. Андрей получил заслуженно. В эпизоде с пенальти скажу так: решение на поле принимает судья, а мы сидим на диване и можем долго спорить, просмотрев 50 повторов. Решение судьи принимается в доли секунд. Ошибка с пенальти была не такой ярко выраженной, чтобы обвинять в какой-то предвзятости», – сказал Лебедев.

  • Россияне играли в меньшинстве с 24-й минуты – прямую красную карточку за фол последней надежды получил Андрей Семенов.
  • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча Турция – Россия.

Источник: «Чемпионат»
Россия Дзюба Артем Оздоев Магомед Лебедев Игорь
Комментарии (17)
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paracetamol
1605470572
А депутата Лебедева держит в Думе папа, он уже так поднасрал всем, что надо выгонять! А сын юриста не дает.
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Andrew01
1605472182
Все ребята расходимся, футбола в стране больше не будет! Им управляют такие очень недалекие люди, которые в футболе совсем не разбираются, не про этого индивида, но у руля такие же. Поднасрал Оздоев, подставил Семенова под удаление, лучше бы мяч вообще не трогал, чем так выбивать, в сторону своих ворот. Потом не не помешал при втором голе, и конечно пожадничал при выходе 1 на 1. А г-ну (тут вариантов много как расшифровать) Лебедеву стоит смотреть на причины а не на следствия, а виноват во всем тренер, который ставит этих игроков в состав...
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Валерий2705
1605474012
Не смотрел матч. Но достаточно было посмотреть повторы, что бы понять, кто действительно поднасрал, а вернее обосрался. Это Оздоев. Семёнову не хватает и скорости, да и позицию он выбирает не всегда правильно, но это давно известно, что называется не ставь, если есть кто получше. За такую передачу даже в любителях з.а.д.р.о.ч.а.т. Ну а очередной высер от Лебедева, это лишнее напоминание о том, какие у нас политики недалёкие.
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Боцман59rus
1605476547
Пьяница муж - горе семье, Дятел в думе, 3,14здец стране ////////////////////////////////////////////////
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Aston
1605477117
Поднасрали вы в своих тронах,нагадили всей стране и продолжаете гадить,псины помойные
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Михаил_Боярский
1605478481
Заболотный не Дзюба, Снегири не гири, Саламыч не тренер.
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ZEVS71
1605480951
Не понял, а Лебедев это кто, за какую команду играл? Зачем у него брать интервью?
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sobaka120982
1605502567
Может оэдоев поднасрал??? Я вот не увидел за что Семенов красную получил,судья с.ка
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Garrincha58
1605503419
депутат это что это кто? зачем дилетантские высказывания публиковать на весь мир
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JTherry
1605514710
Лебедев, а Россия, что-то задолжала Польше? с чего вдруг, столько пафоса в защиту рефери Марчиняка, который два решения принял явно не по делу?
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