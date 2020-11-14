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  • Соболев трижды забил с отрицательного угла на тренировке сборной России

Соболев трижды забил с отрицательного угла на тренировке сборной России

14 ноября 2020, 17:58
44

Пресс-служба сборной России показала видео, на котором нападающий «Спартака» Александр Соболев пробивает по воротам с отрицательного угла.

Судя по ролику, форвард московской команды реализовал все три попытки.

«Нет такого угла, с которого не забил бы Соболев. Мастер», – говорится в тексте публикации.

  • Россияне готовятся к матчу Лиги наций против Турции.
  • Игра состоится в воскресенье в Стамбуле в 20:00 мск.
  • В активе Соболева три матча за сборную и один забитый гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Соболев Александр
Комментарии (44)
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АндрейФКСМ
1605366194
Молодец!!!
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СвинкаСправедливости
1605366202
Радимов, как тебе такое?
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латунный сепаратист
1605366222
дельфину дать змс и памятник поставить .игрок нулевой хватит пиарить его .одного рукоблуда допиарили
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Из Твери Леха
1605366295
Вот они достижения убогих. Копа дель соль и три мяча ныряльщика на тренировке.
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alll-1
1605368617
шлюба нервно дрочит в стороне
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Куарежма 31ру
1605369009
ну тренировка это не молдова
Ответить
zra78
1605369031
Я думал после видоса с Малкомом больше такого не увижу, а нет млять....
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Ziklop
1605370225
нового Дзюбу распиаривают, старый обосрался. если завтра забьёт один, молодца, а эти игрушки пустое место для игры никак не пригодятся.
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Fusballer
1605372961
Дзюбы нет, Соболя начали пиарить. Это плохо. Сначала бы просто забил в матче, хотя бы один гол.
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zigbert
1605445474
Все это хорошо Саша но голы лучше забивать в игре.
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