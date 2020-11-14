Соболев трижды забил с отрицательного угла на тренировке сборной России

Пресс-служба сборной России показала видео, на котором нападающий «Спартака» Александр Соболев пробивает по воротам с отрицательного угла.
Судя по ролику, форвард московской команды реализовал все три попытки.
«Нет такого угла, с которого не забил бы Соболев. Мастер», – говорится в тексте публикации.
- Россияне готовятся к матчу Лиги наций против Турции.
- Игра состоится в воскресенье в Стамбуле в 20:00 мск.
- В активе Соболева три матча за сборную и один забитый гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер сборной России