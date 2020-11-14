Соболев трижды забил с отрицательного угла на тренировке сборной России

Пресс-служба сборной России показала видео, на котором нападающий «Спартака» Александр Соболев пробивает по воротам с отрицательного угла.

Судя по ролику, форвард московской команды реализовал все три попытки.

«Нет такого угла, с которого не забил бы Соболев. Мастер», – говорится в тексте публикации.

Россияне готовятся к матчу Лиги наций против Турции.

Игра состоится в воскресенье в Стамбуле в 20:00 мск.

В активе Соболева три матча за сборную и один забитый гол.