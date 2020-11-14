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    Соболев трижды забил с отрицательного угла на тренировке сборной России

    Пресс-служба сборной России показала видео, на котором нападающий «Спартака» Александр Соболев пробивает по воротам с отрицательного угла.

    Судя по ролику, форвард московской команды реализовал все три попытки.

    «Нет такого угла, с которого не забил бы Соболев. Мастер», – говорится в тексте публикации.

    • Россияне готовятся к матчу Лиги наций против Турции.
    • Игра состоится в воскресенье в Стамбуле в 20:00 мск.
    • В активе Соболева три матча за сборную и один забитый гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии35
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      Рейтинг: +3146

      solodealer 5 минут назад

      Осталось забить хоть один с положительного в игре....

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      Рейтинг: +322

      Fusballer 8 минут назад

      Дзюбы нет, Соболя начали пиарить. Это плохо. Сначала бы просто забил в матче, хотя бы один гол.

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      Рейтинг: +22096

      пьяныйхоровод 12 минут назад

      Странно что крупнейшие новостные агенства молчат по поводу этого .

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      Рейтинг: +322

      Fusballer > пьяныйхоровод 8 минут назад

      Там уже паника - что же с таким суперфорвардом делать?

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      Рейтинг: +15928

      slavutiq70 26 минут назад

      Я бы ещё понял новость если бы с вратарём забил,а так в пустые ворота не о чём новость,,, вон в интернете девчонка фокусы с мячом вытворяет в десять раз покруче,,,

      1
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      Рейтинг: +8771

      BRO_football 31 минуту назад

      Вообще ни о чём не говорит. Тренировка одно, а матч это совсем другое. Пусть Соболев сначала на матчах научится забивать с нормальных углов, а уж потом на тренировках выпендривается. Что-то я не видел, чтобы Молдавии хоть один гол таким образом забили.
      Чему вообще может научит этот удар? Зачем они тренируют? На что надеется Черчесов? Что турки совсем дураки - они будут просто стоять и смотреть, пока такой слабый кручёный удар летит к ним в ворота. А судья так вообще слепым будет - даже и не посмотрит, что подача шла не от углового флажка?

      1
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      Рейтинг: +18860

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      С понтами в сборной полный порядок: от "мудрых" реплик Черчесова до детских подкруток Соболева. А когда играть-то начнём, умники-циркачи???

      2
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      Рейтинг: +790

      Ziklop 54 минуты назад

      нового Дзюбу распиаривают, старый обосрался. если завтра забьёт один, молодца, а эти игрушки пустое место для игры никак не пригодятся.

      4
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      Рейтинг: +1362

      аларм дубль2 > Ziklop 28 минут назад

      НУ ЗАЧЕМ МЫ ТАК?МЫ ДОЛЖНЫ ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬ?А МЫ ?И Я В ТОМ ЧИСЛЕ?РЕБЯТА!ДАВАЙТЕ НАКОНЕЦ ЖИТЬ ДРУЖНО!!

      0
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      Рейтинг: +5041

      NewLife 1 час назад

      Я видел то же самое от Неймара, но отрицательный угол был раза в два больше, а здесь некуда отходить. к сожалению.

      1
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      Рейтинг: +2007

      Бомбардиръ 1 час назад

      Дзюбы нет - невелика потеря, а молодым дорога в сборную.

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      Рейтинг: +2747

      raritet 1 час назад

      Думаю, нужно Черчесову внушить Соболеву, что игра с турками тренировка перед реванш игрой с Молдовой. Я понимаю, когда показывали как Марадона кладет по углам мячи , показывая своим игрокам как нужно пробивать. Для начала Соболеву нужно просто забить, без всяких отрицательных углов, может быть дело и пойдет.

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