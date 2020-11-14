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  • Федун – о смерти Джигарханяна: «Уход ветеранов нашего болельщицкого движения – большая утрата для «Спартака»

Федун – о смерти Джигарханяна: «Уход ветеранов нашего болельщицкого движения – большая утрата для «Спартака»

14 ноября 2020, 13:15
9

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался касательно смерти актера Армена Джигарханяна.

«Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей.

Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память», – сказал Федун.

  • Джигарханян умер в субботу около шести тура.
  • 3 октября ему исполнилось 85 лет.
  • Предварительно, причиной смерти актера стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (9)
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slavа0508
1605350600
Вечная память,хороший актёр был,,,
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ewangelinakotelnikowa
1605353960
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alefreddy
1605354758
Вечная память великому актеру
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алдан2014
1605356536
Очень жаль,Армен Борисыч -это эпоха нашего кинематографа.
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Taps
1605358875
Федун и здесь вякнул. Джигарханян давно спартак похерил ...
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Fancyfall
1605369793
светлая память
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Из Твери Леха
1605373227
Отбытие Ефремова на зону тоже потеря для спартака? Запаха перегара на трибунах будет чуть поменьше?
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zigbert
1605445901
Эта утрата не только для Спартака но и для всего кинематографа. Светлая память!
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