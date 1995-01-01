Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Федун – о смерти Джигарханяна: «Уход ветеранов нашего болельщицкого движения – большая утрата для «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался касательно смерти актера Армена Джигарханяна.

    «Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей.

    Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память», – сказал Федун.

    • Джигарханян умер в субботу около шести тура.
    • 3 октября ему исполнилось 85 лет.
    • Предварительно, причиной смерти актера стала остановка сердца из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15919

      slavutiq70 25 минут назад

      Вечная память,хороший актёр был,,,

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80500
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru