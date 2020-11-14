Федун – о смерти Джигарханяна: «Уход ветеранов нашего болельщицкого движения – большая утрата для «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался касательно смерти актера Армена Джигарханяна.

«Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей.

Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память», – сказал Федун.