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    «Интер» может обменять Эриксена на Паредеса

    «Интер» и «ПСЖ» могут совершить обмен полузащитниками во время зимнего трансферного окна.

    По информации Football Italia, миланцы возобновили интерес к Леандро Паредесу. Взамен аргентинца клуб готов предложить Кристиана Эриксена.

    «Интер» планирует в январе расстаться с датчанином, но пока по нему есть предложения только об аренде. Поэтому начал прорабатываться вариант с обменом.

    Ранее итальянский клуб уже вел переговоры о переходе Паредеса, но безуспешно. На экс-хавбека «Зенита» также претендует «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5842

      Alekxei Z. 22 минуты назад

      С такой помпой из Тоттенхэма его брали и хватило года...
      Иногда кажется , что Конте сам не знает что хочет.

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