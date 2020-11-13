«Интер» может обменять Эриксена на Паредеса

«Интер» и «ПСЖ» могут совершить обмен полузащитниками во время зимнего трансферного окна.

По информации Football Italia, миланцы возобновили интерес к Леандро Паредесу. Взамен аргентинца клуб готов предложить Кристиана Эриксена.

«Интер» планирует в январе расстаться с датчанином, но пока по нему есть предложения только об аренде. Поэтому начал прорабатываться вариант с обменом.

Ранее итальянский клуб уже вел переговоры о переходе Паредеса, но безуспешно. На экс-хавбека «Зенита» также претендует «Манчестер Юнайтед».