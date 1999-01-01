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    Избитый Широковым арбитр: «Кашшаи лично мне звонил и говорил, что хочет помочь»

    Арбитр Никита Данченков, избитый Романом Широковым во время матча любительских команд, рассказал о поддержке со стороны главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.

    – Писал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин. Он как раз был на игре. Принес извинения от лица всей команды, пожелал скорейшего выздоровления и сказал, что если нужна какая-то помощь, могу к нему обращаться. Все одноклубники из «Амкала» тоже очень волновались и всячески поддерживали.

    Поддержку выразили моя Московская коллегия судей, за что я безумно благодарен, и Департамент судейства РФС во главе с Виктором Кашшаи. Он лично мне звонил и говорил, что озабочен данной ситуацией и хочет помочь в ее решении.

    – Возможно ли было оставить эту ситуацию на откуп РФС без передачи в суд?

    – Не думаю, что РФС мог что-то сделать, это было соревнование не под их эгидой. Они не имеют права наказывать участников – дисквалификацией и прочим.

    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Против него возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
    • Дело Широкова поступило в суд.

    «СЭ»: Мажич и Клаттенбург – кандидаты на замену Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

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    Источник: «Советский Спорт»

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