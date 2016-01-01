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    «CЭ»: дело Широкова поступило в суд

    Уголовное дело об избиении Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова поступило в судебный участок Преображенского судебного района, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Информацию источнику подтвердили адвокаты потерпевшего Александр Островский и Артур Рамазанов. Дата рассмотрения дела не разглашается.

    • Против Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
    • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.
    • Сторона Данченкова настаивает на переквалификации дела и расследовании по статье 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2641

      Semenycch 2 часа назад

      Широков отличный футболист, в прошлом, образованный, умный человек, но при этом обладающий скверным характером. Вполне справедливым будет реальный срок.

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