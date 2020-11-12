«CЭ»: дело Широкова поступило в суд

Уголовное дело об избиении Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова поступило в судебный участок Преображенского судебного района, сообщает «Спорт-Экспресс».
Информацию источнику подтвердили адвокаты потерпевшего Александр Островский и Артур Рамазанов. Дата рассмотрения дела не разглашается.
- Против Широкова возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
- Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.
- Сторона Данченкова настаивает на переквалификации дела и расследовании по статье 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).
Источник: «Спорт-Экспресс»