Виду заменили в перерыве матча Турция – Хорватия из-за обнаружения коронавируса

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида узнал, что болен коронавирусом во время товарищеского матча с Турцией.

По ходу игры медицинский штаб хорватской национальной команды получил новые результаты тестирования на COVID-19, из которых следовало, что 31-летний футболист инфицирован.

Виду заменили в перерыве встречи и отправили на карантин. Сам матч завершился ничьей со счетом 3:3.