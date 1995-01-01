Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Виду заменили в перерыве матча Турция – Хорватия из-за обнаружения коронавируса

    Защитник сборной Хорватии Домагой Вида узнал, что болен коронавирусом во время товарищеского матча с Турцией.

    По ходу игры медицинский штаб хорватской национальной команды получил новые результаты тестирования на COVID-19, из которых следовало, что 31-летний футболист инфицирован.

    Виду заменили в перерыве встречи и отправили на карантин. Сам матч завершился ничьей со счетом 3:3.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Jutarnji list

    Хорватская ежедневная утренняя газета, основанная в 1998 году. Одно из самых популярных печатных СМИ страны. Тираж - около 115 тысяч экземпляров.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1096

      ruded 51 минуту назад

      теперь все участники той встречи пойдут на карантин))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80451
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru