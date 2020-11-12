Виду заменили в перерыве матча Турция – Хорватия из-за обнаружения коронавируса

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида узнал, что болен коронавирусом во время товарищеского матча с Турцией.
По ходу игры медицинский штаб хорватской национальной команды получил новые результаты тестирования на COVID-19, из которых следовало, что 31-летний футболист инфицирован.
Виду заменили в перерыве встречи и отправили на карантин. Сам матч завершился ничьей со счетом 3:3.
Источник: Jutarnji list
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